'धरना दे रहे पहलवानों को हर सुविधा मुहैया कराई लेकिन...' : दिल्ली पुलिस ने बताया क्यों कार्रवाई की गई

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि यदि पहलवान भविष्य में फिर से धरने के लिए आवेदन देते हैं, तो उन्हें जंतर-मंतर के अलावा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी. धरना स्थल को हटाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने उनसे किए गए सभी अनुरोधों के बावजूद कानून का उल्लंघन किया और इसीलिए धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया गया.

पहलवानों को हिरासत में लेने पर दिल्ली पुलिस उपायुक्त और पीआरओ सुमन नलवा ने एएनआई से कहा, ‘कल (28 मई) के प्रदर्शन को लेकर पहलवानों से बात-चीत की गई, पर उन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया. उसके बाद इन्हें हिरासत में लेना पड़ा. हमने शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें हिरासत में लिया है… अगर ये कहीं और प्रदर्शन करने की इजाजत मांगेंगे तो इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इन्हें जंतर-मंतर पर बैठने नहीं दिया जाएगा.’

#WATCH | “If the wrestlers give an application for sit-in protest again in future, they will be permitted for the same at a suitable place other than Jantar Mantar,” says Suman Nalwa, Deputy Commissioner of Police, Delhi pic.twitter.com/I7U5DMMT8V

