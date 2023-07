नई दिल्ली. दिल्ली में यमुना (Yamuna) नदी इस वक्त अपने पूरे उफान पर है. भारी बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज (Hathnikund Barrage) से छोड़े गए पानी ने दिल्ली में बाढ़ (Flood) ला दी है. गुरुवार शाम 6 बजे यमुना नदी में पानी 208.66 मीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. जो 1978 में दर्ज किए गए 207.49 मीटर के पिछले रिकॉर्ड से एक मीटर अधिक है. इससे आई बाढ़ में दिल्ली में यमुना के किनारे के मैदान और कुछ सड़कें डूब गईं और दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया. उम्मीद है कि शुक्रवार तक यमुना का जल स्तर थोड़ा कम होने वाला है.

‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार तक यमुना के जल स्तर में मामूली गिरावट आने की उम्मीद है. और पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 208.45 मीटर तक गिरने की उम्मीद है. फिर भी यह यमुना नदी के ‘खतरे’ के निशान 205.33 मीटर से काफी ऊपर होगा. यमुना में आई बाढ़ के कारण लाल किला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, राजघाट और आईटीओ समेत शहर के कई इलाकों में पानी भर गया. लाल किले की देखरेख करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 17वीं सदी के इस स्मारक को शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है.

