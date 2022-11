आज का पंचांग, 01 नवंबर 2022: आज है गोपाष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, जानें शुभ-अशुभ समय और राहुकाल

हाइलाइट्स मासिक दुर्गाष्टमी पर माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए. गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा का विधान है.

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang): आज 1 नवंबर दिन मंगलवार है. आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है. आज गोपाष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी व्रत है. गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा का विधान है. हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार गाय माता में सभी देवी-देवताओं का वास होता है. खास तौर पर गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ये त्योहार खास तौर से उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृन्दावन में धूम-धाम से मनाया जाता है. इस दिन गाय को भोजन खिलाना चाहिए.

मासिक दुर्गाष्टमी पर माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए. इस दिन दुर्गा चालीसा, मंत्र व स्तुति करने से माता रानी की कृपा बरसती है और मनकामनाएं पूरी होती हैं. इस दिन स्नान करने, साफ-सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद माता का पूजन करना चाहिए.

आज मंगलवार का व्रत भी किया जाता है. सोमवार का दिन भगवान राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार का व्रत करने के लिए सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें. पूजा स्थल पर रखे हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के चरण स्पर्श करें. इस दिन हनुमान चालीसा, आरती, स्तुति व बजरंग बाण का पाठ करें. इस दिन राम परिवार की उपासना करने से भी बजरंग बली प्रसन्न होते हैं. इस दिन हनुमा्न मंदिर में सिंदूर, चोला, फल-फूल और बूंदी का प्रसाद अर्पित किया जाता है. आइए पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी होगी आज ग्रहों की स्थिति.

01 नवंबर 2022 का पंचांग

आज की तिथि – कार्तिक शुक्ल अष्टमी

आज का नक्षत्र – श्रवण

आज का करण – विष्टि

आज का पक्ष – शुक्ल

आज का योग – शूल

आज का वार – मंगलवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:41:00 AM

सूर्यास्त – 06:01:00 PM

चन्द्रोदय – 13:26:00

चन्द्रास्त – 24:06:00

शुभ समय – 11:42:26 से 12:26:40 तक

राहु काल– 15:12 to 16:37

गुलिक काल– 12:22 to 13:47

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत – 1944 शुभकृत

विक्रम सम्वत – 2079

काली सम्वत – 5123

दिन काल – 11:05:11

मास अमांत – कार्तिक

मास पूर्णिमांत – कार्तिक

शुभ समय – 11:42:25 से 12:26:45 तक

अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त)

दुष्टमुहूर्त– 12:26:45 से 13:11:06 तक

कुलिक– 14:39:48 से 15:24:08 तक

कंटक– 08:45:02 से 09:29:22 तक

राहु काल– 08:08 to 09:33

कालवेला/अर्द्धयाम– 10:13:43 से 10:58:04 तक

यमघण्ट– 11:42:25 से 12:26:45 तक

यमगण्ड– 10:41:26 से 12:04:35 तक

गुलिक काल– 13:47 to 15:12

Tags: Astrology, Dharma Aastha