Chandra Grahan 2021: 580 साल बाद लगेगा सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण, आखिर क्यों है इतना खास? जानें 5 वजह

Chandra Grahan or Lunar Eclipse 2021: 19 नवंबर यानी शुक्रवार को सदी का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण (Longest Lunar Eclipse Of The Century) लगने जा रहा है. कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा (Kartik Purnima) के दिन चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में लगेगा. ज्‍योतिष शास्‍त्र और खगोलीय वैज्ञानिकों, दोनों ही के लिए यह चंद्रग्रहण कई मामले में खास (Important Information) बताया जा रहा है. ज्‍योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि अलग-अलग राशी के लोगों पर ग्रहण का असर मिला जुला दिखेगा. हालांकि, ज्‍यादातर ये अशुभ फल देने वाला ही रहेगा. ऐसे में सूतक काल में कई कार्यों को करने से मनाही होगी. जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण को एक खास खगोलीय घटना माना जा रहा है जो काफी लंबे समय तक देखा जा सकेगा.

आइए जानते हैं कि 19 नवंबर को लगने वाले सबसे बड़े चंद्र ग्रहण से जुड़ी खास बातों को.

Chandra Grahan 2021- चंद्र ग्रहण 2021 से जुड़ी खास बातें

1. इसलिए होगा इतना लंबा ग्रहण

आंशिक चंद्रग्रहण चंद्रमा और धरती के बीच अधिक दूरी की वजह से लंबे समय तक दिखेगा. इस बार आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटा 28 मिनट और 24 सेकंड रहेगी.

2. 580 साल बाद होगा इतना लंबा चंद्रग्रहण

इससे पहले इतना लंबा चंद्र ग्रहण 18 फरवरी 1440 को लगा था. इस तरह कह सकते हैं कि 580 साल बाद इतना लंबा चंद्र ग्रहण लने जा रहा है. अगला इतनी लंबी अवधि वाला चंद्र ग्रहण 8 फरवरी 2669 को होगा.

3. वृषभ राशि में होगा ग्रहण

19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में लग रहा है. इस समय वृषभ राशि में राहु का गोचर हो रखा है इसलिए सदी के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ेगा.

4. सूतक काल की स्थिति

19 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण को आंशिक ग्रहण माना जा रहा है और इसलिए सूतक नियमों का पालन नहीं किया जाएगा. सूतक काल पूर्ण ग्रहण की स्थिति में ही प्रभावी माना जाता है.

5. यहां दिखेगा चंद्रग्रहण 2021

19 नवंबर को लगने वाला चंद्रग्रहण भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. जबकि अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कई क्षेत्रों में ये दिखाई पड़ेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

