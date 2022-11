Varanasi Dev Deepawali 2022 Live: दीयों की रोशनी से जगमगाए बनारस के घाट, उमड़ी लोगों की भीड़

बीते रविवार के वाराणसी से चेत सिंह घाट पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला लेजर शो दिखाया गया. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे.

Hours to Dev Deepawali!

The eye-catching Laser show took everyone by awe, at Chet Singh Ghat, Varanasi.

It was a moment of extreme enjoyment and fun, watched wholly by the Hon’ble Chief Minister, Shri Yogi Adityanath.

— UP Tourism (@uptourismgov) November 6, 2022