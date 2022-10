Dhanteras 2022: इस धनतेरस घर के लिए खरीदें इन शुभ धातुओं के बर्तन, घर आएगी सुख-समृद्धि और बरकत

हाइलाइट्स इस वर्ष धनतेरस 22 अक्टूबर को है. तांबे के बर्तन पूजा में शुभ और सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. धनतेरस पर तांबे, पीतल के बर्तन खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

Useful Utensils to Shop on Dhanteras : पूरे भारत और खास तौर पर हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. दिवाली हर साल पूरे देश में धूमधाम से पूरे पांच दिनों तक मनाई जाती है. दिवाली की शुरुआत धनत्रयोदशी यानी धनतेरस से होती है. धनतेरस को बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के साथ-साथ घर के लिए कुछ जरूरी और शुभ सामानों की खरीदारी की जाती है. धनतेरस पर अधिकतर लोग झाड़ू, सोना और चांदी और खासतौर पर बर्तन खरीदते हैं. धनतेरस पर की गई खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है और उसमें खरीदे हुए बर्तनों को पूजा में रखकर पूजा संपन्न मानी जाती है. धनतेरस के मौके पर खास तरह के बर्तन खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है. ये कुछ ऐसे बर्तन हैं, जो सालभर काम आ सकते हैं. जानें, धनतेरस पर आप किन बर्तनों की खरीदारी कर सकते हैं.

धनतेरस पर बर्तन खरीदने का महत्व

धनतेरस के दिन कई तरह के धातु के बर्तनों को खरीदने का काफी अधिक महत्व है. आप भी यदि धनतेरस पर बर्तन खरीदना चाह रहे हैं तो सोना, चांदी खरीदने के अलावा, पीतल, तांबे, स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं. मान्यता है कि धनतेरस पर इन धातुओं के बर्तन खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है. जो भी खरीदारी इस दिन की जाती है, उसमें तेरह गुना बढ़ोतरी होती है. आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं. लक्ष्मी-गणेश जी की प्रतिमा, चांदी के सिक्के भी घर ला सकते हैं. इससे घर में बरकत आती है. लक्ष्मी जी की कृपा घर पर सदा बनी रहती है.

धनतेरस के मौके पर खरीदें ये बर्तन

चांदी के बर्तन

धनतेरस पर चांदी के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. अगर आप चांदी के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो चांदी की पूजा की थाली, छोटे गिलास सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. चांदी का सिक्का भी लोग धनतेरस, दिवाली पूजा के लिए खरीदते हैं. चांदी के गिलास, पूजा की थाली को आप अपनी एंटीक क्रॉकरी में शामिल कर सकते हैं. चांदी के बर्तन स्पेशल मौकों पर रॉयल फील देते हैं, जिन्हें आप हर खास मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

तांबे के बर्तन

धनतेरस पर तांबे के बर्तनों की पूजा की जाती है. इस दिन तांबे के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है. आजकल सेहतमंद रहने के लिए ज्यादातर लोग तांबे के बर्तनों और खासकर तांबे की बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप तांबे का बर्तन खरीदने वाले हैं तो तांबे की बोतल सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. इसका इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं.

पीतल के बर्तन

आपने अधिकतर ढाबों और अच्छे रेस्टोरेंट्स में पीतल के गिलास जरूर देखे होंगे. पीतल को सेहत के लिए काफी अच्छा और पूजा के लिए काफी शुभ माना जाता है. आप इस धनतेरस घर में मेहमानों को लस्सी या स्पेशल फ्रूट ड्रिंक्स सर्व करने के लिए पीतल के गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन बर्तनों का इस्तेमाल घर को सजाने के लिए भी लोग करते हैं.

स्टील के बर्तन

स्टील के बर्तन घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. आजकल सेहत को मद्देनजर रखते हुए स्टील के बर्तनों को काफी स्टाइलिश तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, इसलिए आप इस त्योहार पर घर के पुराने डिनर सेट को नए स्टील डिनर सेट से रिप्लेस कर सकते हैं.

