Buy These Types Of Goddess Laxmi On Diwali For Home: धनतेरस के साथ ही दीवाली (Diwali) का त्‍योहार शुरू हो जाएगा. मंदिरों से लेकर घर और बाजार में हर जगह साफ सफाई और दीप आदि जलाए जाएंगे. इस दिन मां लक्ष्‍मी (Goddess Laxmi) की पूजा अर्चना की जाएगी और साल भर उनकी कृपा पाने के लिए विधि विधान के साथ दीपावली मनाई जाएगी. आम तौर पर दीपावली से एक दिन पहले या धनतेरस के दिन मां लक्ष्‍मी और और गणेश की नई मूर्ति खरीदी (Buy) जाती है. हालांकि कई लोग दिवाली के दिन ही लक्ष्‍मी की मूर्ति खरीदना पसंद करते हैं. ऐसे में बाजार में तरह तरह की मूर्तियों में घर के लिए एक मूर्ति का चुनना आसान काम नहीं लगता. तो आइए हम आपको बताते हैं कि दीपावली की पू‍जा के लिए किस तरह की लक्ष्‍मी (Type Of Lakshmi) की मूर्ति को हमें घर लाना चाहिए जो हमें साल भर धन की कमी ((Money Crisis) से बचाए रखे.

घर के लिए मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय रखें इन बातों का ध्‍यान

-अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो तो मां लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति लें जिसमें साथ में ऐरावत हाथी बना हो.

– महालक्ष्मी के दोनों ओर 2 हाथी बने हों जो बहते पानी में खड़े हों और सिक्कों की बारिश कर रहे हों.

– अगर हाथी अपनी सूंड में कलश लिए हुए खड़े हो तो ऐसी मूर्ति भी शुभ मानी जाती है.

-ऐसी मूर्ति लें जिसमें मां लक्ष्‍मी कमल के फूल के ऊपर विराजमान हों.

– मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ना लाएं जिसमें देवी उल्लू पर विराजमान हों. इससे आपके घर में निगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है. माना जाता है कि उल्लू वाहन से आई लक्ष्मी गलत दिशा से आने और जाने वाले धन की ओर इशारा करती हैं.

– मां लक्ष्मी की खड़ी अवस्था वाली मूर्ति घर नहीं लाना चाहिए. माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां घर में धन रुकने में बाधा डालती हैं.

– अगर लक्ष्‍मी नारायण की साथ की मूर्ति हो तो गरुड़ वाहन के रूप में होना जरूरी है.

– कभी भी मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ना लें जिसमें वे अकेली हों. उनके साथ गणेश या मां सरस्वती की मूर्ति जरूर हो. इससे आपके घर में धन के साथ विद्या और ज्ञान का वास होता है.

-मां लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति लेते समय ध्‍यान रहे कि हमेशा गणेश जी लक्ष्मी के दाहिनी ओर और विष्णु लक्ष्मी के बाई ओर हों.