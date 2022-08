Ganesh Chaturthi 2022 Live: आज देशभर में गणेश चतुर्थी का उत्सव, शुभ मुहूर्त में विराजेंगे गणपति बप्पा

ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 3,425 बालू के लड्डुओं से गणेश जी की मूर्ति बनाई है. पूरी के तट पर गणेश पूजा का यह अद्भुत दृश्य है.

Odisha | Sand artist Sudarsan Pattnaik created a sand sculpture of Lord Ganesh with 3,425 sand ladoos with the message ” Happy Ganesh Puja” at Puri beach yesterday#GaneshChaturthi pic.twitter.com/vNDbCoCgxF

