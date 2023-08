हाइलाइट्स घर में बाल गोपाल को घर के सदस्य की तरह रखना चाहिए. भूलकर भी बाल गोपाल को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए.

How Many Baal Gopal Keep At Home : भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है. बहुत से लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप को रखते हैं, और श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन करते हैं. लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में रखना बेहद शुभ माना गया है, और इससे कई तरह के फायदे भी प्राप्त होते हैं. लड्डू गोपाल यदि घर में रखे गए हैं, तो कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है. लड्डू गोपाल को घर में रखने के बाद इन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए, जैसे वह खुद रहते हैं. लड्डू गोपाल को उतना ही आदर और प्यार देना चाहिए, जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है. कई बार लोग अपने घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लेते हैं. भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा बता रहे हैं. घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना शुभ होता है या नहीं.

घर के मंदिर में कितनी लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखी जा सकती हैं?

यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना चाहते हैं. तो एक मूर्ति रखना सबसे उत्तम विकल्प है. हम एक मूर्ति की सेवा और पूजन पूरे नियमों के साथ कर सकते हैं, और उन्हें भोग में भी उनकी पसंद की सामग्री चढ़ा सकते हैं. लड्डू गोपाल की भी मूर्ति यदि घर के मंदिर में रखते हैं. तो एक ही रखनी चाहिए और इनका नियमित रूप से श्रृंगार करना चाहिए. ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति होना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि आप लड्डू गोपाल की एक से ज्यादा मूर्तियां रखना चाह रहे हैं. तो इन दोनों मूर्तियों की पूजा अलग-अलग रूपों में करनी चाहिए. जैसे एक मूर्ति की पूजा बाल कृष्ण के रूप में और दूसरी मूर्ति पूजा बलराम के रूप में करें. ऐसा करने से आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा.

यह भी पढ़ें – पूरे 1 साल बाद स्व राशि सूर्य का गोचर, बुध आदित्य राजयोग पलट देगा किस्मत, 4 राशि के जातकों के आ गए अच्छे दिन

घर में लड्डू गोपाल की कैसी मूर्ति रखनी चाहिए?

लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है. लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए. आप अपने अंगूठे के आकार की या लगभग 3 इंच तक की मूर्ति घर में रखते हैं, तो यह शुभ है. इससे बड़ी किसी भी मूर्ति पूजा या स्थापना घर के मंदिर में नहीं करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें – बार-बार हो रहें 5 काम, तो समझ लें घर में लगा है पितृ दोष, जानें पूर्वजों के नाराज होने के कारण

लड्डू गोपाल रखने के नियम

लड्डू गोपाल को घर के मंदिर में रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन बहुत जरूरी है. लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए, और प्रतिदिन इनके वस्त्र बदलने चाहिए. लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना बहुत आवश्यक है. भोग में सात्विक भोजन और मिष्ठान चढ़ा सकते हैं. लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी प्रतिदिन करना चाहिए, साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए. लड्डू गोपाल की मूर्ति को यदि आपने अपने घर में रखा है तो इन्हें कभी भी घर में अकेला ना छोड़े, यदि आप ज्यादा समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो इन्हें भी अपने साथ ले जाएं, रात होने के बाद लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए. जब आप सुबह उठे तो स्नान के बाद लड्डू गोपाल की आरती करें और शाम को भी उनकी आरती करें.

Tags: Dharma Aastha, Lord krishna, Religion