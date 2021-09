शनि देव को इस तरह से करें प्रसन्न, साढ़े साती भी होगी दूर

How to Please Shani Dev: कर्म फल दाता शनि देव (Shani Dev) को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है. कहा जाता है कि शनि देव लोगों के कर्मों के अनुसार फल देते हैं. बुरे कर्म करने वालों को शनि देव दंडित करते हैं, तो वहीं अच्छे कर्म करने वालों पर उनकी शुभ दृष्टि बनी रहती है. मान्यता के अनुसार शनि देव की कृपा दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाती है तो उसकी सारी मनोकामना (Wishes) पूरी होती हैं और उसे हर एक काम में सफलता (Success) मिलती है. अगर आप भी शनि देव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप इन आसान उपायों को अपना सकते हैं.

शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय

-मान्यता के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले इंसान पर, कभी भी शनि देव की खराब दृष्टि नहीं पड़ती है. इसलिए हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें.

-शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए.

-शनिवार के दिन शनि यंत्र स्थापित करें. इसके साथ ही प्रतिदिन विधि-विधान के साथ इस यंत्र की पूजा करें. इससे शनि देव की कृपा आप पर बनेगी. इतना ही नहीं नियमित तौर से यंत्र के सामने सरसों के तेल का दीपक भी जलाते रहें.

-शनिवार के दिन दिन शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं.

-इस दिन उपवास और दान करने का भी काफी महत्व है. कहा जाता है कि इस दिन काली गाय को उड़द की दाल, तेल या तिल खिलाने से शनि देव शांत रहते हैं.

-शनि देव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे इसके लिए शनिवार को गरीब या जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

-किसी जरूरतमंद को दवा दिलाएं.

शनि देव को प्रसन्न करने के लिए 43 दिनों तक लगातार शनि देव की मूर्ति पर तेल चढ़ाएं. लेकिन रविवार के दिन इस कार्य को न करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)