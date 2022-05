बड़े ही जोशीले स्वभाव के होते हैं मई में जन्मे लोग, जानें उनके बारे में सब कुछ

May Born Person: ज्योतिष शास्त्र में हर माह का अपना अलग और विशेष महत्व होता है. ज्योतिष के अनुसार (According to Astrology) जन्म का महीना, तारीख और राशियों से किसी के स्वभाव के बारे में बताया जा सकता है. मई का महीना शुरू हो चुका है. आज हम भोपाल के रहने वाले ज्योतिष पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा जानेंगे मई माह में जन्म लेने वाले बच्चों के स्वभाव, गुण और व्यक्तित्व के बारे में.

ज्योतिष के अनुसार मई के महीने में जन्मे लोग आकर्षक और लोकप्रिय होते हैं. साथ ही अगर ये अपने जीवन में कुछ भी करने की ठान लें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं. तो चलिए और जानते हैं मई माह में जन्मे लोगों के बारे में.

– करियर

मई माह में जन्मे लोगों के व्यवसाय, नौकरी या सीधे शब्दों में कहें तो उनके भविष्य की बात करें तो मई के महीने में जन्मे लोग कंप्यूटर इंजीनियर, जर्नलिस्ट, पायलट या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं. इस माह में जन्मी लड़कियों को फैशन का अच्छा ज्ञान होता है. इसलिए ये फैशन से जुड़े उद्योगों में सफल होती हैं.

– भरपूर कल्पना शक्ति

मई के महीने में जन्मे लोगों की कल्पना शक्ति अद्भुत होती है. यह स्वभाव से जोशीले और ध्यान आकर्षण का केंद्र होते हैं. इस माह में जन्म लेने वाले लोगों की बुद्धि भी बहुत तेज होती है. यह किसी भी काम को अपने बुद्धि-बल के द्वारा आसानी से सुलझा लेते हैं.

– कला में होती है रुचि

मई माह में जन्मे लोग साहित्य और कला के प्रेमी होते हैं. यह अपने कार्य को भी कलात्मक रूप से करने की हर संभव कोशिश करते हैं. इनकी पेंटिंग, डांसिंग और सिंगिंग में विशेष रुचि होती है.

– रोमांटिक जीवन

मई के महीने में जन्म लेने वाले लोग जीवन में रोमांटिक होते हैं. इस माह में जन्म लेने वाले जातकों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है और शुक्र ग्रह प्रेम और काम का प्रतिनिधित्व करता है.

– नकारात्मक पहलू

मई के महीने में जन्म लेने वाले लोगों के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं. जैसे यह बहुत जिद्दी होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. इसलिए यह नकारात्मक पहलू इनके जीवन में कभी-कभी इनकी तरक्की में बाधाएं उत्पन्न करती हैं. इसलिए इस माह में जन्मे लोगों को अपने नकारात्मक पहलू की तरह विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है.

