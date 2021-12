रविवार के दिन भूलकर भी न खरीदें 6 सामान, झेलना पड़ सकता है नुकसान

Ravivar Ko Khareedi ke Niyam: घर के अधिकतर काम करने के लिए लोग छुट्टी (Leave) का इंतज़ार करते हैं. रविवार (Sunday) के दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है और छुट्टी वाले दिन अक्सर सभी लोग अपने पेंडिंग पड़े काम (Pending Work) को पूरा करते हैं. जिसमें शॉपिंग (Shopping) भी आती है. बहुत लोग रविवार को परिवार के साथ जाकर अपने पसंद और ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करते हैं. जिसमें कुछ का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो कुछ का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरीरदारी करने को लेकर भी कई मान्यताएं हैं. जिन्हें मानना ज़रूरी होता है. अगर इसे नज़रअंदाज़ किया जाए तो इससे काफी नुकसान हो सकता है. इन्हीं मान्यताओं में से एक है रविवार के दिन किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं.

रविवार के दिन न खरीदें ये सामान (Do not buy these things on Sunday)

लोहा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य देवता का दिन होता है. वहीं लोहा शनि देव को प्रिय है, शनि देव और सूर्य के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है. इसलिए रविवार के दिन लोहा न खरीदें.

हार्डवेयर

रविवार के दिन हार्डवेयर खरीदने से बचना चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है.

गाड़ी के सामन

गाड़ी के अधिकतर सामान लोहे के होते हैं और लोहे की कोई भी चीज रविवार को नहीं खरीदी जाती.

फर्नीचर

संडे को फर्नीचर भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है.

घर बनाने की वस्तुएं

घर बनाने की वस्तुएं कभी भी रविवार के दिन न खरीदें. इससे आपके घर में कई तरह की अड़चन आती है और आपके काम सफल होने में लंबा समय लगाते हैं.

गार्डेनिंग का सामान

कहा जाता है कि रविवार के दिन गार्डनिंग का सामान खरीदनें से बचना चाहिए, इससे घर में विराजमान माता लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती है जिससे धन की बड़ी हानि होती है.

क्या खरीदें

रविवार के दिन अगर आप लाल रंग की वस्तुएं, पर्स, गेहूं, कैंची, आदि सामान खरीद सकते हैं. ये सामान रविवार के दिन खरीदना शुभ माना गया है. मान्यता है कि रविवार के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत रहती है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)

