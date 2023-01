कृष्ण, द्रौपदी और कर्ण के शरीर में थी बड़ी समानता, अर्जुन के पास भी नहीं थी ये शक्ति, जानें बड़ा रहस्य

Krishna Draupadi and Karna Common Similarity in their Bodies: महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसके बारे में लोग आज भी पढ़ना और जानना चाहते हैं. वैसे तो लोग मोटे पर जानते हैं कि महाभारत में क्या हुआ था लेकिन, अब भी कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिनसे लोग अनजान हैं. महाभारत में वैसे बहुत ऐसे किरदार थे जिनके बारे में लोगों को नहीं मालूम लेकिन आज भी लोग भगवान कृष्ण, अर्जुन, कर्ण और द्रौपदी के बारे में नई नई बातें और कहानियां जानने को लालायित रहते हैं. द्रौपदी कुंती पुत्री युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की पत्नी थीं और उन्हें पांचाली ने नाम से भी जाना जाता है.

भगवान कृष्ण, कर्ण और द्रौपदी को लेकर तो वैसे बहुत अधिक कहांनिया प्रचलित हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी, कर्ण और भगवान श्रीकृष्ण के शरीर में एक समानता भी थी. तीनों की यह समानता उनकी ताकत भी थी.

ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण की मांसपेशियों बहुत अधिक कोमल थी लेकिन जब वे अपने विरोधियों के सामने युद्ध क्षेत्र में होते थे तब उनकी कोमल मांसपेशियां सख्त और कठोर हो जाती थीं. इतना ही नहीं बल्कि युद्ध के समय उनकी मांसपेशिया बढ़ने भी लगती थीं इसलिए समान्य अवस्था में कोमल और मृदु दिखने वाला उनका शरीर अत्यंत कठोर हो जाता था.

भगवान श्री कृष्ण की तरह शरीर को कठोर बनाने की यही खासियत द्रौपदी और कर्ण दोनों के पास थी. इस शक्ति का मतलब यह था कि यह तीनों लोग परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर को कोमल और कठोर बना सकते थे.

बता दें कि द्रौपदी और भगवान कृष्ण दोनों बहुत अच्छे मित्र थे. द्रौपदी कृष्ण को लेकर एक कहानी प्रचलित है कि जब कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तब उनकी एक हांथ की उंगली भी कट गई थी. उस दौरान द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्रीकृष्ण की अंगुली बांध कर उनका बहता हुआ खून रोका था.

