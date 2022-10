साप्ताहिक पंचांग, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022: जानें इस सप्ताह के शुभ-अशुभ मुहूर्त, राहुकाल

हाइलाइट्स इस सप्ताह की शुरूआत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से हो रही है. इस सप्ताह में धनतेरस जैसा बड़ा त्योहार भी है.

साप्ताहिक पंचांग (Weekly Panchang): आज 16 अक्टूबर रविवार से अक्टूबर का तीसरा सप्ताह शुरू हुआ है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस सप्ताह की शुरूआत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से हो रही है और समापन कार्तिक कृष्ण द्वादशी तिथि को होगा. यह सप्ताह 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक है. इस सप्ताह में धनतेरस जैसा बड़ा त्योहार भी है. आइए जानते हैं इस सप्ताह के शुभ एवं अशुभ मुहूर्त, सूर्योदय, चंद्रोदय, राहुकाल आदि के बारे में.

16 अक्टूबर 2022 का पंचांग

आज की तिथि – कार्तिक कृष्णपक्ष षष्ठी

आज का नक्षत्र – आर्द्रा

आज का करण – वणिज

आज का पक्ष – कृष्ण

आज का योग – परिध

आज का वार – रविवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:36:00 AM

सूर्यास्त – 06:13:00 PM

चन्द्रोदय – 22:30:00

चन्द्रास्त – 12:20:00

शुभ समय – 11:43:37 से 12:29:32 तक

राहु काल– 16:46 to 18:13

गुलिक काल– 15:19 to 16:46

17 अक्टूबर 2022 का पंचांग

आज की तिथि – कार्तिक कृष्णपक्ष सप्तमी

आज का नक्षत्र – पुनर्वसु

आज का करण – बव

आज का पक्ष – कृष्ण

आज का योग – शिव

आज का वार – सोमवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:36:00 AM

सूर्यास्त – 06:12:00 PM

चन्द्रोदय – 23:25:00

चन्द्रास्त – 13:09:00

शुभ समय – 11:43:28 से 12:29:16 तक

राहु काल– 08:03 to 09:30

गुलिक काल– 13:51 to 15:18

18 अक्टूबर 2022 का पंचांग

आज की तिथि – कार्तिक कृष्णपक्ष अष्टमी

आज का नक्षत्र – पुष्य

आज का करण – कौलव

आज का पक्ष – कृष्ण

आज का योग – सिद्धि

आज का वार – मंगलवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:37:00 AM

सूर्यास्त – 06:11:00 PM

चन्द्रोदय – 24:19:59

चन्द्रास्त – 13:52:59

शुभ समय – 11:43:18 से 12:29:01 तक

राहु काल– 15:18 to 16:45

गुलिक काल– 12:24 to 13:51

19 अक्टूबर 2022 का पंचांग

आज की तिथि – कार्तिक कृष्णपक्ष नवमी

आज का नक्षत्र – पुष्य

आज का करण – गर

आज का पक्ष – कृष्ण

आज का योग – साध्य

आज का वार – बुधवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:37:00 AM

सूर्यास्त – 06:11:00 PM

चन्द्रोदय – 25:17:00

चन्द्रास्त – 14:31:59

शुभ समय – कोई नहीं

राहु काल– 12:24 to 13:51

गुलिक काल– 13:51 to 15:17

20 अक्टूबर 2022 का पंचांग

आज की तिथि – कार्तिक कृष्णपक्ष दशमी

आज का नक्षत्र – अश्लेषा

आज का करण – विष्टि

आज का पक्ष – कृष्ण

आज का योग – शुभ

आज का वार – गुरुवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:38:00 AM

सूर्यास्त – 06:10:00 PM

चन्द्रोदय – 26:12:59

चन्द्रास्त – 15:07:00

शुभ समय – 11:43:03 से 12:28:32 तक

राहु काल– 13:50 to 15:17

गुलिक काल– 09:31 to 10:57

21 अक्टूबर 2022 का पंचांग

आज की तिथि – कार्तिक कृष्णपक्ष एकादशी

आज का नक्षत्र – मघा

आज का करण – बलव

आज का पक्ष – कृष्ण

आज का योग – शुक्ल

आज का वार – शुक्रवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:38:00 AM

सूर्यास्त – 06:09:00 PM

चन्द्रोदय – 27:10:00

चन्द्रास्त – 15:39:00

शुभ समय – 11:42:57 से 12:28:20 तक

राहु काल– 10:57 to 12:24

गुलिक काल– 08:05 to 09:31

22 अक्टूबर 2022 का पंचांग

आज की तिथि – कार्तिक कृष्णपक्ष द्वादशी

आज का नक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी

आज का करण – कौलव

आज का पक्ष – कृष्ण

आज का योग – ब्रह्म

आज का वार – शनिवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:39:00 AM

सूर्यास्त – 06:09:00 PM

चन्द्रोदय – 28:07:00

चन्द्रास्त – 16:10:00

शुभ समय – 11:42:50 से 12:28:06 तक

राहु काल– 09:31 to 10:57

गुलिक काल– 06:39 to 08:05

Tags: Astrology, Dharma Aastha