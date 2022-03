Vastu Tips For Bedroom: जानें वास्तु के अनुसार कैसा हो बेडरूम का डेकोरेशन

Vastu Tips For Bedroom: घर में बेडरूम की अहमियत हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. बेडरूम (Bedroom) हमारे घर का वह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां हम अपनी दिन भर की थकान दूर करते हैं और चैन की नींद सोते हैं. हमारी नींद में तब खलल पड़ जाता है जब सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी पति-पत्नी (Husband-Wife) के बीच तनाव हो या फिर घर की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जाए. ऐसी सिचुएशन में बेडरूम को वास्तु के अनुसार डेकोरेट (Decoration According to Vastu) करना चाहिए क्योंकि वास्तु का हमारे जीवन में काफी महत्व .है वास्तु के अनुसार बेडरूम का कलर कैसा हो, बेडरूम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं? इन बिंदुओं पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन सुखद बना सकते हैं.

किस दिशा में हो बेड

बेडरूम हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए. वास्तु के अनुसार बेड बीचो-बीच रखें. कोने में बेड होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बाधित होता है. वास्तु के अनुसार बेडरूम में बेड का सिरहाना पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए. इससे परिवार की सेहत पर असर पड़ता है और नींद की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है. वास्तु जानकार के अनुसार सोने की पोजिशन साउथ या फिर वेस्ट होनी चाहिए. बेड का सिरहाना दीवार की तरफ दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए.

कैसा हो बेड

सोने वाला बेड लकड़ी से निर्मित होना चाहिए. बेड हमेशा चौकोर या आयताकार होना चाहिए. गोल या अंडाकार बेड पर नहीं सोना चाहिए. डबल बेड पर दो गद्दे की बजाय सिंगल गद्दा होना शुभ होता है. बेडशीट हमेशा हल्के रंग की इस्तेमाल करना चाहिए. डार्क कलर की बेडशीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

किस तरफ सोएं

वास्तु के अनुसार, सौहार्दपूर्ण संबंध के लिए पत्नी को अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए.

कैसी हो सीलिंग

बेडरूम की ऊंचाई 10 फिट होना चाहिए. कम हाइट वाले बेडरूम अशुभ होते हैं. बेडरूम में फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन या फॉल्स सीलिंग से लटके हुए नुकीले त्रिकोण से बचना चाहिए क्योंकि इससे मानसिक तनाव और नींद न आने की समस्या हो सकती है. बेडरूम की सीलिंग पर दर्पण का काम नहीं होना चाहिए.

बेडरूम का कलर

बेडरूम की दीवार पर हमेशा हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए. अपने बेडरूम में ऑफ-व्हाइट, बेबी पिंक या क्रीम पेंट करें. गहरे रंगों से बचें.

पर्याप्त रोशनी आए

बेडरूम में नेचुरल लाइट का आना अच्छा होता है. इसलिए कोशिश करें आपका बेडरूम ऐसी जगह हो जहां पर सूरज की रोशनी पर्याप्त आती हो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

बेडरूम में शीशा ना लगाएं

आपके बेड के सामने आईना नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो उसको सोते समय कपड़े से ढक दें. उस आईने में आपका बेड नहीं दिखना चाहिए.

बेडरूम में कौन से पौधे हैं

मनी प्लांट

मनी प्लांट को बेडरूम में सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए. मनी प्लांट तनाव मुक्त करने में सहायक होता है.

लिली प्लांट

यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा लाता है साथ ही खुशी, शांति और सद्भावना का प्रतीक होता है.

लैवेंडर का पौधा

लैवेंडर का पौधा बेडरूम में लगाने से आंतरिक शांति प्राप्त होती है.

बैम्बू प्लांट

बैम्बू प्लांट फेंगशुई में सबसे अच्छे पौधों में से एक माना गया है. इसे बेडरूम में रखना शुभ होता है.

तस्वीर

बेडरूम में अपने दोस्तों और बुजुर्गों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए. इसके अलावा बहती नदी की तस्वीर लगाने से भी बचना चाहिए.

