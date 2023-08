हाइलाइट्स अगस्त माह का चौथा सप्ताह आज 20 अगस्त से प्रारंभ हुआ है. इस सप्ताह के पहले दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सप्ताह के अंतिम दिन श्रावण शुक्ल दशमी तिथि होगी.

20 से 26 अगस्त 2023 का साप्ताहिक पंचांग: अगस्त माह का चौथा सप्ताह आज 20 अगस्त से प्रारंभ हुआ है. इस साप्ताह का समापन 26 अगस्त शनिवार को होगा. इस सप्ताह के पहले ही दिन सावन विनायक चतुर्थी व्रत है. गणपति महाराज के आशीर्वाद से पूरे 7 दिन आपके लिए शुभ रहें. वैदिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस सप्ताह के पहले दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. सप्ताह के अंतिम दिन श्रावण शुक्ल दशमी तिथि होगी. आइए जानते हैं कि इन 7 दिनों के शुभ मुहूर्त, अशुभ समय और राहुकाल क्या हैं? इस सप्ताह सूर्योदय और चंद्रोदय कब होगा.

20 अगस्त 2023 का पंचांग

आज की तिथि – श्रावण शुक्ल चतुर्थी

आज का करण – वणिज

आज का नक्षत्र – हस्त

आज का योग – साध्य

आज का पक्ष – शुक्ल

आज का वार – रविवार

राशि – कन्या

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:17:00 AM

सूर्यास्त – 07:08:00 PM

चन्द्रोदय – 09:03:00 AM

चन्द्रास्त – 21:08:59 PM

शुभ समय – 11:58:14 से 12:50:28 तक

गुलिक काल– 15:55 to 17:31

राहु काल– 17:31 to 19:08

21 अगस्त 2023 का पंचांग

आज की तिथि – श्रावण शुक्ल पंचमी

आज का करण – बव

आज का नक्षत्र – चित्रा

आज का योग – शुभ

आज का पक्ष – शुक्ल

आज का वार – सोमवार

राशि – कन्या

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:17:00 AM

सूर्यास्त – 07:07:00 PM

चन्द्रोदय – 09:56:59 AM

चन्द्रास्त – 21:37:00 PM

शुभ समय – 11:58:03 से 12:50:10 तक

गुलिक काल– 14:18 to 15:54

राहु काल– 07:54 to 09:30

22 अगस्त 2023 का पंचांग

आज की तिथि – श्रावण शुक्ल षष्ठी

आज का करण – कौलव

आज का नक्षत्र – चित्रा

आज का योग – शुक्ल

आज का पक्ष – शुक्ल

आज का वार – मंगलवार

राशि – तुला

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:18:00 AM

सूर्यास्त – 07:06:00 PM

चन्द्रोदय – 10:52:00 AM

चन्द्रास्त – 22:07:00 PM

शुभ समय – 11:57:51 से 12:49:52 तक

गुलिक काल– 12:42 to 14:18

राहु काल– 15:54 to 17:30

23 अगस्त 2023 का पंचांग

आज की तिथि – श्रावण शुक्ल सप्तमी

आज का करण – गर

आज का नक्षत्र – स्वाति

आज का योग – ब्रह्म

आज का पक्ष – शुक्ल

आज का वार – बुधवार

राशि – तुला

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:18:00 AM

सूर्यास्त – 07:05:00 PM

चन्द्रोदय – 11:50:59 AM

चन्द्रास्त – 22:41:59 PM

शुभ समय – कोई नहीं

गुलिक काल– 14:17 to 15:53

राहु काल– 12:42 to 14:17

24 अगस्त 2023 का पंचांग

आज की तिथि – श्रावण शुक्ल अष्टमी

आज का करण – विष्टि

आज का नक्षत्र – विशाखा

आज का योग – एन्द्र

आज का पक्ष – शुक्ल

आज का वार – गुरुवार

राशि – वृश्चिक

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:18:00 AM

सूर्यास्त – 07:04:00 PM

चन्द्रोदय – 12:52:59 PM

चन्द्रास्त – 23:22:59 PM

शुभ समय – 11:57:26 से 12:49:15 तक

गुलिक काल– 09:30 to 11:06

राहु काल– 14:17 to 15:53

25 अगस्त 2023 का पंचांग

आज की तिथि – श्रावण शुक्ल नवमी

आज का करण – बलव

आज का नक्षत्र – अनुराधा

आज का योग – वैद्रुति

आज का पक्ष – शुक्ल

आज का वार – शुक्रवार

राशि – वृश्चिक

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:19:00 AM

सूर्यास्त – 07:03:00 PM

चन्द्रोदय – 13:56:59 PM

चन्द्रास्त – 24:11:59 AM

शुभ समय – 11:57:13 से 12:48:55 तक

गुलिक काल– 07:54 to 09:30

राहु काल– 11:05 to 12:41

26 अगस्त 2023 का पंचांग

आज की तिथि – श्रावण शुक्ल दशमी

आज का करण – तैतिल

आज का नक्षत्र – ज्येष्ठा

आज का योग – विष्कुंभ

आज का पक्ष – शुक्ल

आज का वार – शनिवार

राशि – वृश्चिक

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 06:19:00 AM

सूर्यास्त – 07:02:00 PM

चन्द्रोदय – 15:01:59 PM

चन्द्रास्त – 25:11:00 AM

शुभ समय – 11:56:59 से 12:48:36 तक

गुलिक काल– 06:19 to 07:55

राहु काल– 09:30 to 11:05

