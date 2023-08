हाइलाइट्स पूजाघर में वर्जित प्रतिमा रखने से कई परेशानियां आने लगती हैं. इन देवी-देवताओं को घर में रखने गृह क्लेश उत्पन्न हो सकता है.

Do not Keep These Gods in House : सनातन धर्म में सभी अपने घरों में पूजाघर बनाते हैं जिसमें प्रत्येक देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करते हैं. धार्मिक ग्रंथों में प्रत्येक भगवान की मूर्ति रखने के बारे में विस्तार से बताया गया है, कुछ देवी देवता तो ऐसे हैं जिनकी प्रतिमा घर में रखने से मनुष्य को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इन प्रतिमाओं का तेज इतना प्रभावशाली होता है कि वह मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से असर डालना शुरू कर देता है. वह कौन सी प्रतिमाएं हैं जिन्हें घर में रखने से बचना चाहिए. जानेंगे भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से.

भैरवनाथ

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के रौद्र अवतार माने जाने वाले भगवान भैरवनाथ को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है. वहीं ज्योतिष शास्त्र कहता है कि काल भैरव की पूजा हमेशा घर के बाहर करनी चाहिए, पूजा घर में काल भैरव की प्रतिमा को स्थापित करने से बचना चाहिए. यदि पूजा घर में काल भैरव की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है.

महाकाली

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकाली देवी पार्वती का रूप माना जाता है. देवी पार्वती का अत्यंत विकराल रूप महाकाली है. इनकी प्रतिमा पूजा घर में लगाने या रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और घर में अशांति भी बढ़ जाती है. यदि आप सुख शांति चाहते हैं तो भूलकर भी महाकाली की तस्वीर ना लगाएं.

शनि देव

शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि देव की कुदृष्टि से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है. इसलिए घर में शनि देव की प्रतिमा लगाने से बचना चाहिए.

राहु-केतु

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है. ज्यादातर ये ग्रह मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए भूलकर भी राहु और केतु की प्रतिमा को घर में नहीं रखना चाहिए. इनकी पूजा सदैव बाहर ही होती है.

