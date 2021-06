CBSE, CISCE 12th Board Exam 2021: 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फैसला आना आज मुश्किल

नई दिल्ली. बोर्ड परीक्षा 2021 के आयोजन को लेकर आज यानी की 1 जून 2021 को निर्णय होना मुश्किल है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत आच अचानक से खराब हो गई. उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिस कारण आज सीबीएसई और सीआईएससीई सहित राज्यों की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर निर्यण होने मुश्किल बताया जा रहा है.



विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि और प्रारूप का एलान करने वाले थे. स्थगित की गई 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजन के संबंध में 23 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें राज्यों को 25 मई तक परीक्षा आयोजन के संबंध में सुझाव देने थे. राज्यों ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं. अब परीक्षा के संबंध में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है. वहीं कई राज्यों ने भी केवल प्रमुख विषयों की परीक्षा कराए जानें का सुझाव दिया है.



देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिये श‍िक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के जल्‍दी ठीक होने की कामना की.



Union Education Minister @DrRPNishank admitted to #AIIMS due to post COVID complications. Wishing him a speedy recovery🙏Tough times.#GetWellSoon#RameshPokhriyalNishank