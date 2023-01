Maternity Leave: केरल में 18 साल से अधिक छात्राओं को मिलेंगी 60 दिन की लीव

60-Day Maternity Leave: केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं के लिए 60 दिनों की मैटरनिटी लीव (60-Day Maternity Leave) दिए जाने की घोषणा की है. “18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को अधिकतम 60 दिनों की मैटरनिटी लीव मिल सकती हैं. महिला छात्रों के लिए आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत मासिक धर्म अवकाश सहित (attendance percentage for women students will be 73 per cent, including the menstrual leave) 73 प्रतिशत होगा, जबकि पहले यह 75 प्रतिशत था.

इससे पहले बिंदु ने कहा कि सरकार कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी) द्वारा हाल ही में घोषित सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म की छुट्टी देने पर विचार कर रही है. सीयूएसएटी ने शनिवार (14 जनवरी) को अपनी छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने की घोषणा की.

सुश्री बिंदू ने अपने कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “मासिक धर्म के दौरान छात्राओं को होने वाली मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केरल सरकार इसे राज्य उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी विश्वविद्यालयों में विस्तारित करने की योजना बना रही है.” विज्ञप्ति में कहा गया है कि एसएफआई के नेतृत्व वाले छात्र संघ की मांग के आधार पर सीयूएसएटी में मासिक धर्म की छुट्टी लागू की गई थी.

