Top 5 Engineering Colleges of UP for Computer Science, UP के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज: कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी खबर है. दरअसल, देश भर में इंजीनियरिंग के लगभग 4800 से ज्यादा कॉलेज हैं. इसमें से लगभग 10 प्रतिशत से ज्यादा 450 इंजीनियरिंग कॉलेज अकेले उत्तर प्रदेश में हैं. ऐसे में आज हम आपको यूपी के टॉप 5 इंजीनीयरिंग कॉलेज के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से पढ़ाई करके आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं. खास बात यह है कि टॉप कॉलेजों की लिस्ट में IITs भी शामिल हैं.

आईआईटी, कानपुर​​

जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट जारी किया जा चुका है. अगर आपने यह परीक्षा पास की है तो आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेकर बेहतर करियर बना सकते हैं. यहां से कम्प्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को 75 लाख रुपए या उससे ऊपर का भी पैकेज ऑफर होता है. आईआईटी, कानपुर​​ की पहचान पूरे देश में है.

आईआईटी, बीएचयू​​

आईआईटी, बीएचयू का नाम यूपी के टॉप बीटेक संस्थानों में शामिल हैं. यहां पर एडमिशन के लिए जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में बेहतर रैंक लानी होती है. आईआईटी में एडमिशन के लिए आमतौर पर 18000 तक रैंक होनी चाहिए. खास बात यह है कि आईआईटी, बीएचयू​​ की फीस 2 लाख 28 हजार रूपये है. कोर्स पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों का बढ़िया प्लेसमेंट भी हो जाता है.

आईआईटी, लखनऊ

आईआईटी, लखनऊ को सीएस की पढ़ाई के लिए बेस्ट माना जाता है. यहां पर एक वर्ष की फीस करीब 2 लाख 70 हजार है. जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद अब आईआईटी, NIT, IIIT सहित अन्य कॉलेजों में प्रवेश के लिए जोसा और CASB की काउंसलिंग आयोजित की जा रही है. ऐसे में स्टूडेंट आईआईटी लखनऊ में भी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

​​अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी​​

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी​​ से बीटेक के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां पर उन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है जिनकी रैंक जेईई एडवांस्ड में रैंक 18000 से ज्यादा होगी. यहां पर जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिशन दिया जाता है. यहां पर एक साल की फीस 2 लाख 69 हजार है. पढ़ाई करने वाले छात्रों का आसानी से 50 लाख का प्लेसमेंट हो जाता है.

ये भी पढ़ें –

ITBP Jobs: 10वीं पास के लिए ITBP में नौकरी का मौका, 100 रुपए में भरें फॉर्म

HPSC PGT Recruitment 2023: शिक्षक के 4476 पदों पर भर्ती, कल से शुरू होंगे आवेदन, नहीं लगेगा शुल्क

​बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी​​

बीटेक की पढ़ाई के लिए बुदेलखंड यूनिवर्सिटी भी यूपी के टॉप 5 संस्थान में शामिल हैं. यहां पर एक साल की पढ़ाई के लिए करीब 60 हजार रुपए फीस निर्धारित है. यहां से पढ़ाई करने पर आपको लाखों का पैकेज मिल सकता है.

Tags: Education news, IIT, IIT BHU, Iit kanpur