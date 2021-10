AIIMS First MBBS Exam 2021: ऑल इंडिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्‍स ने पहले एमबीबीएस परीक्षा 2021 का टाइम टेबल (AIIMS First MBBS Exam 2021 time table) जारी कर दिया है. परीक्षा और रजिस्‍ट्रेशन का शेड्यूल AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी किया गया है. रजिस्‍ट्रेशन प्रक्र‍िया 11 अक्‍टूबर को शुरू होगी और यह 20 अक्‍टूबर 2021 तक चलेगी.

समय शारणी के अनुसार इंस्‍टीट्यूट की थ्‍योरी परीक्षाएं 21 अक्‍टूबर को शुरू होंगी और 29 अक्‍टूबर को समाप्‍त होंगी. प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षाएं 30 अक्‍टूबर को शुरू होंगी और 8 नवंबर 2021 को समाप्‍त होंगी.

थ्‍योरी परीक्षा सिंगल शिफ्ट सुबह 9.30 से दोपहर 12.30 बजे तक होगी. परीक्षा का आयोजन नीचे दिये गए पते पर होगी:

Convergence Block, First Floor and LT-II Second Floor

Teaching Block AIIMS, New Delhi.

सभी उम्‍मीदवार रजिस्‍ट्रेशन की लास्‍ट डेट तक एग्‍जामिनेशन फीस भी जमा कर दें. फीस पेमेंट विंडो भी 11 अक्‍टूबर को खुल जाएगी और 20 अक्‍टूबर तक खुली रहेगी. परीक्षा में सिर्फ उन्‍हीं छात्रों को बैठने का मौका दिया जाएगा, जिन्‍होंने परीक्षा शुल्‍क का भुगतान किया है. परीक्षा शुल्‍क जमा करने वाले उम्‍मीदवार अपना एडमिट कार्ड 14 अक्‍टूबर से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिल पाएगी.

