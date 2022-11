AIIMS INI CET 2023 के नतीजे घोषित, Direct लिंक से करें चेक

AIIMS INI CET 2023: ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ( All India Institute of Medical Sciences, AIIMS) ने INI CET (Institute of National Importance Combined Entrance Test) के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. उम्मीदवार अपना रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर देख सकते हैं.

यहां मिलेगा रिजल्ट का लिंक

जनवरी 2023 सत्र के लिए परीक्षा 13 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई थी. उम्मीदवार अपना एम्स आईएनआई सीईटी 2023 नवंबर रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक ‘list of the qualified candidates in INI-CET January 2023 session’ (आईएनआई-सीईटी जनवरी 2023 सत्र में योग्य उम्मीदवारों की सूची) पर क्लिक करके देख सकते हैं.

योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट ‘आईएनआई सीईटी जनवरी सत्र 2023 के लिए आईएनआई के पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीट की स्थिति’ के साथ जारी की गई है.

सीट आवंटन की तारीखों की घोषणा जल्द

काउंसलिंग शेड्यूल और सीट आवंटन की तारीखों की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी. आईएनआई सीईटी सीट आवंटन उम्मीदवार द्वारा प्राप्त रैंक, उनकी पसंद और भाग लेने वाले संस्थानों की आरक्षण नीतियों के आधार पर किया जाएगा. INI CET सीट आवंटन प्रक्रिया दो राउंड में आयोजित की जाएगी और उसके बाद एक ओपन राउंड होगा. यदि आवश्यक हो तो ओपन राउंड के शुरू होने से पहले संस्था अतिरिक्त राउंड आयोजित कर सकती है.

INI CET 2023 परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जैसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD), मास्टर ऑफ साइंस (MS), मास्टर ऑफ चिरुरगिया (MCh) और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS), NIMHANS बेंगलुरु, PGIMER चंडीगढ़ और SCTIMST त्रिवेंद्रम जैसे विभिन्न INI और सभी AIIMS में दाखिले के लिए हैं.

ये भी पढ़ें-

IAS Success Story: एक साथ आईएएस बनीं दो बहनें, पढ़िए जैन सिस्टर्स की सक्सेस स्टोरी

Success Story : पुलिस वाले ने पिता को मारा थप्पड़ तो बेटे ने जज बनकर दिया करारा जवाब… हकीकत है कहानी

Tags: AIIMS