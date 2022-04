AIIMS INI CET: आज से डाउनलोड करें एम्स आईएनआई सीईटी एडमिट कार्ड 2022

AIIMS INI CET Admit Card 2022: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) आज राष्ट्रीय महत्व का संयुक्त प्रवेश परीक्षा संस्थान (Institute of National Importance Combined Entrance Test) एम्स आईएनआई सीईटी (AIIMS INI CET) एडमिट कार्ड 2022 जारी करेगा. आईएनआई सीईटी जुलाई सत्र के लिए पंजीकरण कराने वाले कैंडिडेट्स प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे.

जुलाई सत्र के लिए एम्स आईएनआई सीईटी एडमिट कार्ड 2022 आधिकारिक वेबसाइट – aiimsexams.ac.in पर उपलब्ध होगा. INI CET परीक्षा लॉगिन विंडो अलग है. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, अधिसूचना प्रदर्शित होने की उम्मीद है.

INI CET जुलाई सत्र की परीक्षा 8 मई, 2022 को होगी. परीक्षा मई में होने के बावजूद, प्रवेश जुलाई सत्र के लिए हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण आईडी, ईयूसी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी.

एम्स आईएनआई सीईटी एडमिट कार्ड 2022: कैसे करें डाउनलोड

-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.

-होमपेज पर INI CET जुलाई 2022 एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

-पंजीकरण आईडी, ईयूसी और पासवर्ड जैसी लॉगिन डिटेल दर्ज करें.

-एम्स INICET जुलाई एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

-भविष्य के संदर्भों के लिए एक प्रति डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

उम्मीदवार एम्स आईएनआई सीईटी एडमिट कार्ड 2022 पर अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. आईएनआई सीईटी जुलाई एडमिट कार्ड परीक्षा के दिन के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज है. सभी को इसे परीक्षा हॉल में ले जाना है, अन्यथा उन्हें पेपर लिखने की अनुमति नहीं होगी.

