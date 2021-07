अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे परिणाम aiimsexams.ac.in पर देख सकते हैं. एम्स एमएससी नर्सिंग परीक्षा 2021 के लिए क्वालीफाई करने वाले छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे. सीट आवंटन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा और पसंद भरने के लिए समय सारिणी, ऑनलाइन सीट आवंटन के नियम और प्रक्रियाएं जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी.1: आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.2: होमपेज पर दिये गए लिंक “Result of the AIIMS M.Sc Nursing Course for 2021 session” पर क्‍ल‍िक करें.3: एक नया वेबपेज खुलेगा.4: यहां स्‍क्रीन पर आपको परिणाम नजर आएगा.आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि एम्स नई दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश के लिए 2021 सत्र के लिए एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सीट आवंटन (ऑनलाइन मोड) के पहले दौर के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के परिणाम जारी कर दिये गए हैं.एम्स ने 27 जून, 2021 को एमएससी नर्सिंग प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की. ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र का सत्यापन ऑनलाइन काउंसलिंग / सीट आवंटन के आधार पर विषयों के आवंटन से पहले किया जाएगा. प्रमाण पत्र जो आधिकारिक वेबसाइट पर 14 से 19 जुलाई, 2021 तक अपलोड किया जाना है.