इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी: हॉस्टल-एजुकेशन फीस बढ़ेगी, ये 10 कोर्स होंगे शुरू, पढ़ें अहम फैसले

इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 43वीं एकेडमिक काउंसिल की बैठक शनिवार को संपन्न हुई. कुलपति प्रो संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई 43वीं एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 10 नए 5 year integrated courses लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. पांच नए इंटीग्रेटेड कोर्सेज इस प्रकार हैं, जिनको शुरू करने पर सहमति बनी है.

(1) BA/BSc and MA/MSc in yoga and Meditation (2) B.Tech. and M.Tech. in CSE with Major in Artificial Intelligence, (3) B.A./B.Sc. and M.A./M.Sc. in Disaster Management and Environmental Studies, (4) B.Sc. and M.Sc. in Food and Nutrition, (5) BCA and MCA in Data Science, (6) BBA and MBA, (7) B.Des. and M.Des. in Fashion Design and Technology, (8) B.Sc. and MSc. in Food Technology, (9) MSc. and Ph.D. in (i) Cognitive Science, (ii) Human Computer Interaction and (iii) Cognitive and Clinical

विश्वविद्यालय के हॉस्टल की दशा ठीक नहीं है और उनमें रखरखाव की और अवैध छात्रों को हटाने की जरूरत है . विश्वविद्यालय के पास इस समय 20 हॉस्टल है जिनमें से हिंदू हॉस्टल को अभी-अभी शामिल किया गया है. इन हॉस्टल्स की फीस को बढ़ाना जरूरी है ताकि हॉस्टल का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके .अतः नए सत्र से 2022 – 23 से हॉस्टल में एडमिशन लेने वाले छात्रों की फीस में बढ़ोतरी करी जाएगी ताकि हॉस्टल में दी जा रही सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके यह फीस वर्तमान छात्रों पर लागू नहीं होगी.

सोशल मीडिया में विश्वविद्यालय के खिलाफ लिखने और विश्वविद्यालय को बदनाम करने के कई प्रकरण सामने आए हैं और नियमित रूप से संस्था की इस तरह की बदनामी करने की कोशिश करी जाती है. इसको रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई छात्र मीडिया अथवा सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी . यदि कोई शिक्षक इस तरह के कार्य में लिप्त रहते हैं और मीडिया में या सोशल मीडिया पर बयान डालते हैं विश्वविद्यालय के खिलाफ बयान डालते हैं तो कार्य परिषद की संस्तुति से उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करी जाएगी.

विश्वविद्यालय आप कंबाइन फ्री पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिससे अलग-अलग विभागों के प्री पीएचडी प्रोग्राम की जगह अब हर फैकल्टी का एक प्री पीएचडी प्रोग्राम होगा जो कि यूजीसी की इस संदर्भ में दी गई गाइडलाइन के अनुरूप होगा प्रोग्राम को इफेक्टिव और पेशेंट तरीके से लागू करने के लिए प्री पीएचडी प्रोग्राम की एक अलग फीस स्ट्रक्चर होगी यह नया प्रोग्राम और 30 2022 23 में प्रवेश ले रहे है छात्रों पर लागू होगी और वर्तमान छात्रों लागू नहीं होगा.

विश्व विद्यालय की फीस पिछले कई दशकों से नहीं बदली गई है और 1912 से विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस मात्र ₹12 है सरकार द्वारा अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से खुद पैदा करें. विश्वविद्यालयों के ग्रांट्स में भी कमी करी गई है . इसलिए विश्वविद्यालय की सुचारू रूप से संचालन के लिए यह जरूरी है कि मौजूदा फीस स्ट्रक्चर को पुनरीक्षित किया जाए .अतः सभी रेगुलर यूजी पीजी और पीएचडी कोर्स की फीस को दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की फीस के समकक्ष ही बढ़ाया गया है. नया फीस स्ट्रक्चर सत्र 2022-23 में प्रवेश ले रहे छात्रों पर लागू होगा. यह उन छात्रों पर लागू नहीं होगा जो वर्तमान रूप से विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं.

विभिन्न लाइफ साइंस विषयों में आने वाले प्रोजेक्ट फण्ड से एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए प्रो एस आई रिज़वी को एक सर्टिफिकेट ऑफ aeppriciation दिया गया . ये स्मार्टक्लेसरूम होम साइंस जीव विज्ञान , वनस्पति विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री विभागों और सेन्टर फ़ॉर बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रोजेक्ट के फण्ड से बनाया गया है.

