नई दिल्‍ली: AP EAMCET 2021 के वेब ऑप्‍शन के लिये करेशक्‍शन सुविधा शुरू हो गई है. आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, एग्रीकल्‍चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्‍ट (AP EAPCET) के लिये वेब ऑप्‍शन करेक्‍शन और फाइनल सबमिशन आज है. इसके लिये उम्‍मीदवारों को eapcet-sche.aptonline.in/EAPCET पर जाना होगा.

फाइनल सबमिशन के बाद सीट अलॉटमेंट की प्रक्र‍िया 10 नवंबर को शुरू होगी. AP EAPCET सीट अलॉटमेंट, उम्‍मीदवारों के च्‍वॉइस और सीटों की संख्‍या पर आधारित होगा.

छात्रों को 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच एलॉटेड इंस्‍टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा. वेब ऑप्‍शन में सुधार के लिये नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो करना होगा.

1. आधिकारिक वेबसाइट eapcet-sche.aptonline.in/EAPCET पर जाएं.

2. वहां दिये गए लिंक “EAPCET Option Entry” पर क्‍ल‍िक करें.

3. यहां छात्र एडमिट कार्ड नंबर (AP EAMCET hall ticket number) और जन्‍म तिथि एंटर करें.

4. अपनी कॉलेज और कोर्स च्‍वाइस भरें.

5. च्‍वाइस लॉक करें.

6. “Submit” बटन प्रेस करें.

AP EAMCET में शामिल कॉलेज: श्री वेंकटेश्‍वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (Sree Venkateswara College of Engineering), श्री वैश्‍वी इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्‍नोलॉजी (Sri Vasavi Institute Of Engineering And Technology), श्री विद्या निकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज (Sri Vidya Niketan Engineering College), श्री वेंकटेसा पेरूमल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्‍नोलॉजी (Sri Venkatesa Perumal College Of Engineering And Technology), सर विश्‍वेश्‍वरीय इंस्‍टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्‍नोलॉजी (Sir Vishveshwaraiah Institute Of Science And Technology), तीरूमाला इंजीनियरिंग कॉलेज एंड विश्‍वोदया इंजीनियरिंग कॉलेज (Tirumala Engineering College and Visvodaya Engineering College).

