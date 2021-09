आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं IIT में दाखिला, जानें कैसे

नई दिल्ली. admission in IIT: IIT में दाखिला लेना भारत में हर इंजीनियरिंग उम्मीदवार का अंतिम लक्ष्य है. हर कोई चाहता है कि उसे IIT का ब्रांड नाम साझा करने का मौका मिले. लेकिन नॉन टेक्निकल पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के पास क्या विकल्प हैं? कई आईआईटी आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए डिजाइन और अन्य विषयों में कोर्स प्रदान करते हैं.

Bachelor of Design (B.Des)

Bachelor of Design कोर्स चार साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है. इस कोर्स में डिजाइन प्रिंसिपल, इमेजिस और फोटोग्राफी से जुड़ी पढ़ाई कराई जाती है. इस कोर्स में दाखिला UCEED (Undergraduate Common Entrance Examination for Design) के जरिए लिया जा सकता है. ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम IIT बॉम्बे की ओर से लिया जाता है.

इस एग्जाम में ये सब्जेक्ट होते हैं कवर

-visualisation और spatial ability,

-design thinking और problem solving,

-observation और design sensitivity,

-analytical और logical reasoning,

-language और creativity,

-environmental और social awareness.

