असम बोर्ड ने 9वीं और 10वीं के सिलेबस में की 40% की कटौती, जानें

नई दिल्‍ली. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम ने शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में कक्षा 9 और 10 के छात्रों की परीक्षा की सुविधा के लिए शैक्षणिक सत्र 2019 की तुलना में प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को लगभग 40% कम करने का निर्णय लिया है.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (SEBA) ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में कटौती की है. दरअसल, SEBA ने यह कदम लंबे समय से जारी लॉकडाउन और शैक्षिक गतिविधियों में आ रही रुकावटों को देखते हुए उठाया है. माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड असम द्वारा लिये गए फैसले के अनुसार 9वीं और 10वीं के हर विषय के कोर्स में 40 प्रतिशत की कटौती होगी.

Board of Secondary Education, Assam decides to reduce the Course Curriculum of each and every subject approximately by 40% in comparison with Academic Session 2019 for the convenience of exams of the students of class 9 & 10 in the academic session 2021-2022. pic.twitter.com/0hBxCnvK9j

