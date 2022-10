बड़ा फैसला: 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने पर प्रमोट नहीं होंगे स्टूडेंट्स

Assam 5th 8th Class Students will Not Promote: असम सरकार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5, 8 के छात्रों के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करेगी, और जो छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें पदोन्नत नहीं किया जाएगा. शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने एक ट्वीट में कहा, “असम मंत्रिमंडल ने आज प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा पांचवीं और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा में असफल होने पर एक छात्र को वापस लेने के निर्णय को मंजूरी दे दी है. ” .

मंत्री के अनुसार, “असफल छात्रों को दो महीने के भीतर पुन: परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा. अब से, स्कूलों को किसी छात्र के पुन: परीक्षा में विफल होने पर उसे रोकने की अनुमति है. “

यहां पढ़ें ट्वीट-

The Assam Cabinet has today approved the decision to hold regular examinations in Class V and Class VIII at the end of every academic year and to hold back a student if he/she fails in the exam. 1/2 @himantabiswa @jayanta_malla pic.twitter.com/4xN0rcwqEs

— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) October 7, 2022