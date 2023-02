Best Degrees for Future: इंजीनियरिंग या एमबीए नहीं, इन डिग्रियों की होगी भविष्य में सबसे ज्यादा डिमांड, देखें लिस्ट

Best Degrees for Future, Degrees in Demand for Future: टेक्नोलॉजी के बढ़ते स्कोप के कारण हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में जॉब मार्केट में भी टेक्नोलॉजी का असर पड़ना तय है. इस लिहाज से आज जो डिग्रियां सबसे ज्यादा मूल्यवान हैं, यानी जिनमें सबसे ज्यादा नौकरी के मौके हैं, हो सकता है कि भविष्य में उनकी वैल्यू न हो और टेक्नोलॉजी से संबंधित नई-नई डिग्रियां उनकी जगह ले लें.

आज हम आपको ऐसी ही कुछ डिग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका फ्यूचर में बहुत स्कोप हो सकता है. ऐसे में छात्रों को परंपरागत डिग्रियों की जगह इन कोर्स की पढ़ाई करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए.

Degrees in Demand for Future: भविष्य में होगी इन डिग्रियों की डिमांड

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है. ऐसे में यह निकट भविष्य में ही बहुत बड़ा बाजार बनने जा रहा है. इसमें नौकरी की भी अपार संभावनाएं होंगी. ऐसे में कंप्यूटर साइंस से संबंधित कोर्स, जैसे की मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स करने वाले छात्रों को निश्चित ही फायदा मिलेगा.

आज के समय में डाटा साइंस सब से उभरता हुआ फील्ड है. इसमें लगातार नई नौकरियां तैयार हो रही हैं. डाटा साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स करके ही वर्तमान में उम्मीदवार लाखों-करोड़ों के पैकेज पर नौकरी पा रहे हैं. ऐसे में भविष्य में यह एक शानदार करियर विकल्प के रूप में स्थापित होने वाला है.

ब्लॉकचेन के क्षेत्र में भी लगातार उन्नति हो रही है और ब्लाकचैन टेक्नोलॉजी का कोर्स एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम करके उम्मीदवार इसमें शानदार करियर बना सकते हैं. अन्य क्षेत्रों में भी भविष्य में ब्लॉकचेन के उपयोग बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं.

स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने एडवर्टाइजिंग के फील्ड में एक नई क्रांति ला दी है. यह फील्ड लगातार बढ़ता जा रहा है. टीवी, न्यूज पेपर से लेकर डिजिटल मार्केटिंग में करियर की अपार संभावनाएं हैं. इसकी डिग्री भविष्य में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है.

स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स के साथ-साथ प्लेस्टेशन के बढ़ते उपयोग ने जॉब मार्केट में गेमिंग इंडस्ट्री को भी बड़े प्लेयर के तौर पर स्थापित किया है. वीडियो गेम्स के शौकीन छात्र अब अपने शौक पूरा करने के साथ-साथ इसमें करियर भी बना सकते हैं और कमाई भी खूब कर सकते हैं.

टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ साइबर हमलों का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में भविष्य में साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में डिमांड तेजी से बढ़ेगी. कंप्यूटर साइंस के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, कोडिंग में डिग्री लेने वाले छात्र इस फील्ड में एक सफल करियर बना सकेंगे.

इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज समेत कई अन्य डिग्रियों का स्कोप भी भविष्य में तेजी से बढ़ेगा.

