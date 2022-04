BHU Open Book Exams: बीएचयू सेमेस्टर 1 ओपन बुक एग्जाम्स 18 से, देखें शेड्यूल

BHU Open Book Exams: बीएचयू ओबीई सेमेस्टर 1 (BHU OBE semester) बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) सोमवार, 18 अप्रैल, 2022 से आयोजित किया जाएगा. पहली परीक्षा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होगी. अंतिम परीक्षा 29 अप्रैल, 2022 को स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग (सेक्शन ए), ऑर्गेनिक केमिस्ट्री -1 (सेक्शन बी), स्टेटिक मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी विषयों में आयोजित की जाएगी.

परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 3.30 बजे तक रहेगा. विश्वविद्यालय द्वारा बीएचयू के ट्विटर हैंडल पर एक आधिकारिक अधिसूचना साझा की गई है, जिसमें कहा गया है, “बीएससी (ऑनर्स) सेमेस्टर 1 परीक्षा 2021-22, विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओपन बुक परीक्षा का कार्यक्रम. गुड लक, छात्रों !!!!

बीएचयू ओपन बुक परीक्षा निर्देश

उम्मीदवारों को उन BHU OBE semester की तारीखों की पुष्टि करनी होगी जिन पर वे उपस्थित होंगे. छात्र किसी भी कन्फ्यूजन के लिए परीक्षा नियंत्रक से संपर्क कर सकते हैं.

एग्जाम डेट्स

18 अप्रैल, 2022 – माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी

20 अप्रैल, 2022- क्रिप्टोगैम, 4185442

22 अप्रैल, 2022- Mechanics and Relativity: (A) Introduction to Food and (B) Human Developments

25 अप्रैल, 2022- Problem-Solving through C Programming, Physical Basis of Geography

27 अप्रैल, 2022-Problem-Solving through C Programming, Physical Basis of Geography

29 अप्रैल, 2022- स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग (सेक्शन ए), ऑर्गेनिक केमिस्ट्री -1 (सेक्शन बी), स्टेटिक मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी

