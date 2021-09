नई दिल्‍ली. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अतिरिक्‍त सचिव संतोष कुमार सारंगी ने यह घोषणा की है कि देश में 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जाएगा. संतोष कुमार ने ट्व‍िटर पर इसकी जानकारी दी है. अपने ट्वीट में उन्‍होंने कहा कि इसकी शुरुआत हम शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने के साथ करेंगे.

Shikshak Parv will be celebrated from 5 September to 17 September. With this, we will be starting with National Award for teachers: Santosh Kumar Sarangi, Additional Secretary, Dept of School Education and Literacy pic.twitter.com/Srz2rScvAc

— ANI (@ANI) September 2, 2021