Bihar Board 12th Arts Result 2021: पिछले साल की तुलना में इस बार आर्ट्स का रिजल्ट रहा खराब, 3% कम बच्चे हुए पास

बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी हो गया है. बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को तीनों स्ट्रीम के नतीजे जारी कर दिये हैं. लेकिन आर्ट्स का रिजल्ट इस बार पिछले साल की तुलना में खराब हुआ है. पिछले साल 81.44 फीसदी स्टूडेंट्स आर्ट्स में पास हुए थे, लेकिन इस बार 77.97 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए हैं. आर्ट्स और साइंस में एक छात्र और छात्रा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है. तीनों स्ट्रीम में कुल 10 लाख 45 हजार 950 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. इस बार 12वीं की परीक्षा में करीब 13.84 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था. परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 के बीच किया गया था.साल 2020 की आर्ट्स (Intermediate Arts) परीक्षा में कुल 5.11 लाख परीक्षार्थी उत्‍तीर्ण रहे थे, जो कुल परीक्षार्थियों का 81.44 फीसदी रहा था. पिछले साल आर्ट्स परीक्षा में शामिल 6.28 लाख परीक्षार्थियों में 2.53 लाख छात्र और 3,75 लाख छात्राएं शामिल थीं. इनमें कुल 5.11 लख पास हुए थे. आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 की इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा में पास फीसदी 81.44 रहा था. इनमें 1.75 लाख प्रथम श्रेणी (First Division) से पास हुए थे. 2.86 लाख परीक्षार्थी द्वितीय (Second Division) तो 50 हजार से कुछ अधिक तृतीय श्रेणी (Third Division) में पास हुए थे.टॉपर्स की बात करें तो बीते साल आर्ट्स में बेतिया के महंत रामरूप गोस्वामी कॉलेज की साक्षी कुमारी ने 474 अंकों (95 फीसद) के साथ राज्य में टॉप किया था. उनके अलावा मुकेश कुमार, सिम्पी कुमारी, रोहित पासवान, ज्ञानोदय कुमार, पूजा कुमारी, नवीन कुमार, अवधेष कुमार भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल रहे थे.-बोर्ड की अधिकारिक Biharboardonline.bihar.gov.in या biharboard.online पर जाएं.-वेबसाइट पर दिए गए 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.-अब अपना रोल नंबर सबमिट करें.-आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.1- गूगल पर https://hindi.news18.com/ टाइप करें.2- वेबसाइट खुलेगी.3- करियर सेक्शन पर क्लिक करें.4- बिहार बोर्ड से जुड़ी किसी भी खबर पर क्लिक करें. उसमें दिए इस फ्रेम में मांगी गई डिटेल भर कर, रजिस्टर पर क्लिक करें.5- रजिस्टर करने के बाद, लिखा आएगा- thanks for registering with us, we will keep you updated about the results. (हमारे साथ पंजीकरण करने के लिए धन्यवाद, हम आपको परिणामों के बारे में अपडेट रखेंगे.)6- रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र बिना रिजस्टर किए ही डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकेंगे.