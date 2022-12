Bihar Board 10th Model Paper: बिहार बोर्ड 10वीं का विज्ञान का मॉडल पेपर यहां करें चेक

Science Model Paper 2023: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी में करेगी. मैट्रिक की 14 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक होगी. परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं.

बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के मॉडल पेपर से तैयारी कर के, परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सकती है. पेपर पैटर्न के बारे में पहले से पता होगा तो अच्छे मार्क्स पाना बेहतर होगा. बिहार बोर्ड की ओर हर वर्ष 10वीं विज्ञान का भी मॉडल पेपर जारी किया जाता है. जो कि छात्रो की पढ़ाई में काफी मददगार साबित होते हैं. यहां देखिए 10वीं के विज्ञान के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला हिस्सा. यह प्रश्न पत्र दो खंडो में विभाजित होता है.

1. किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है

(A) (+) ve (B) (-) ve

(C) (±) ve (D) इनमें से कोई नहीं Ans ( A )

2.किसी शब्द कोष में पाये गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद

करेंगे |

(A) 50 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस

(B) 50 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस

(C) 50 cm फोकस दरूी का एक उत्तल लेंस

(D) 5 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस Ans ( C )

3. मोटरगाड़ी के चालक के सामने सामान्यता : लगा रहता है –

(A) समतल दर्पण (B) उत्तल दर्पण

(C) अवतल दर्पण (D) उत्तल लेंस Ans ( B )

4. नेत्र -लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्तपन्न दोष होता है-

(A) निकट दृष्टि दोष (B) दीर्घ दृष्टि दोष

(C) जरा दृष्टि दोष (D) दृष्टि वैषभ्य Ans ( B )

5.विधूत आवेश की इकाई है –

(A) कूलॉम (B) वोल्ट

(C) ऐम्पियर (D) इनमें से कोई नहीं Ans ( A )

6.धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है –

(A) विलियन (B) उभयधर्मी ऑक्साइड

(C) अम्लीय ऑक्साइड (D) क्षारकीय ऑक्साइड Ans ( D )

7.विधूत जनित्र का सिद्धान्त आधारित है-

(A) विधूत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर (B) प्रेरित विधुत पर

(C) विद्यत पर (D) प्रेरित चुम्बकत्व पर Ans ( C )

8.पीतल में रहता है-

(A) Cu तथा Sn (B) Cu तथा Zn

(C) Zn तथा Pb (D) Sn तथा Pb Ans ( B )

9.निम्न धातुओ में से कौन NaOH के विलियन से H2(g) देता है ?

(A) Mg (B) Cu

(C) Al (D) Ag Ans ( C )

10.साधारण ताप पर फॉसफोरस का अणुसूत्र है-

(A) P (B) P2

(C) P3 (D) P4 Ans ( D )

11.कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है-

(A) C (B) S

(C) P (D) H Ans ( A )

12.अक्रिय तत्व कौन है ?

(A) कार्बन (B) हीलियम

(C) सोना (D) हाइड्रोजन Ans ( B )

13.ऐल्की श्रेणी के यौगिकों का समान्य सूत्र है-

(A) CnH2n (B) CnH2n + 2

(C) CnH2n-2 (D) CnH2n + 1 Ans ( A )

14.अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है-

(A) ईथर का (B) कास्टिक पोटाश का

(C) अल्कोहल का (D) गंधकाम्बल का Ans ( C )

15.कौन-सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है ?

(A) ऐबिससिक (B) जिबरेलिन

(C) इथाइलीन (D) ऑसन Ans ( C )

16.एड्स रोग का प्रमुख कारण है-

(A) असुरक्षित यौन संपर्क (B) खून की कमी

(C) विटामिन की कमी (D) पोषण की कमी Ans ( A )

17.चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है ?

(A) समरूप (B) समजात

(C) वंशानगुत (D) जीवाशम Ans ( B )

18.कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है-

(A) वन, तालाब (B) झील, तालाब

(C) बगीचा, खेत (D) सभी सही है Ans ( C )

19.प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है-

(A) कोयला (B) सूर्य

(C) पानी (D) कागज Ans ( B )

20.आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है ?

(A) धारा (B) आवेश

(C) विभव (D) विद्यत शक्ति Ans ( A )

