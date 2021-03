Bihar Board Inter Arts Results: खगड़िया की मधु और कैलाश बने टॉपर्स, टॉप 5 में 7 में से 5 लड़कियां

बिहार बोर्ड ने इंटर के तीन स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट जारी कर दिये हैं. हालांकि आर्ट्स का रिजल्ट इस बार पिछले साल यानी 2020 की तुलना में खराब हुआ है. पिछले साल 81.44 फीसदी स्टूडेंट्स आर्ट्स में पास हुए थे, लेकिन इस बार 77.97 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए हैं. आर्ट्स में खगड़िया की मधु भारती और कैलाश कुमार संयुक्त रूप से टॉपर हुए हैं. ये दोनों ऑवरऑल टॉपर्स भी हैं. आर्ट्स में टॉप 5 में 7 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है. इनमें 5 लड़किया हैं.मधु भारती ने पाए 463 नंबर, रैंक 1कैलाश कुमार ने पाए 463 नंबर, रैंक 1नंदनी भारती ने पाए 461 नंबर, रैंक 2अभिषेक कुमार ने पाए 460 नंबर, रैंक 3श्वेता रानी ने पाए 458 नंबर, रैंक 4शालवी कुमारी ने पाए 455 नंबर, रैंक 5प्रिया कुमारी ने पाए 455 नंबर, रैंक 5बता दें कि पिछले साल आर्ट्स में बेतिया के महंत रामरूप गोस्वामी कॉलेज की साक्षी कुमारी ने 474 अंकों (95 फीसद) के साथ राज्य में टॉप किया था. उसके अलावा मुकेश कुमार, सिम्पी कुमारी, रोहित पासवान, ज्ञानोदय कुमार, पूजा कुमारी, नवीन कुमार, अवधेष कुमार टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थे.साल 2020 की आर्ट्स (Intermediate Arts) परीक्षा में कुल 5.11 लाख परीक्षार्थी उत्‍तीर्ण रहे थे, जो कुल परीक्षार्थियों का 81.44 फीसदी रहा था. पिछले साल आर्ट्स परीक्षा में शामिल 6.28 लाख परीक्षार्थियों में 2.53 लाख छात्र और 3,75 लाख छात्राएं शामिल थीं. इनमें कुल 5.11 लख पास हुए थे. आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 की इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा में पास फीसदी 81.44 रहा था. इनमें 1.75 लाख प्रथम श्रेणी (First Division) से पास हुए थे. 2.86 लाख परीक्षार्थी द्वितीय (Second Division) तो 50 हजार से कुछ अधिक तृतीय श्रेणी (Third Division) में पास हुए थे.