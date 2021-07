Bihar Inter Admissions 2021: बिहार इंटर प्रवेश 2021 समय सीमा 3 जुलाई तक बढ़ी

बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड (बीएसईबी) ने एकेडमिक सत्र 2021-2023 के लिए मध्यवर्ती आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है. अभ्यर्थी अब 3 जुलाई तक ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र भर सकते हैं. इससे पहले, पंजीकरण की समयसीमा 29 जून थी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - ofssbihar.in में उपलब्ध सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) के माध्यम से रजिस्‍टर कर सकते हैं. आवेदन शुल्क 350 रुपये है. भुगतान विवरण और विधियां सामान्य आवेदन पत्र (CAF) में उपलब्ध हैं.बोर्ड के नोटिफ‍िकेशन के अनुसार, जिन छात्रों ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB), CBSE, ICSE या किसी अन्य राष्ट्रीय या किसी अन्य राज्य बोर्ड प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के योग्य हैं.बीएसईबी ने 'ओएफएसएस' मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है. यह Google Play Store पर उपलब्ध है. छात्र ऐप के माध्यम से एप्लिकेशन फॉर्म भरने में सक्षम नहीं होंगे. हालांकि, वे ऐप पर प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अपनी आवेदन की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की जांच कर सकते हैं.1. छात्र केवल ऑनलाइन मोड के जरिये ही आवेदन कर सकते हैं. इसके लिये उन्‍हें आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.in पर जाना होगा.2. वेबसाइट पर दिये गए लिंक “Common Application Form For Admission In Intermediate Colleges and Schools” पर क्‍ल‍िक करें.3. रजिस्‍ट्रेशन के लिये अपनी पूरी जानकारी भरें और ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर दें.4. रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्र‍िया पूरी होने के बाद अपने जरूरी विवरण के साथ लॉगइन करें.5. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म (BSEB Inter application form) भरें और साथ ही जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स अपलोड करें. इसके बाद फीस का भुगतान करें.6. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म सबमिट करें.ये भी पढ़ें -