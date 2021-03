Bihar Inter Result 2021 All Updates : बिहार बोर्ड की 12वीं में पास होने के लिए इतने नंबर्स लाना है जरूरी, जानें बड़ी बातें

नई दिल्ली. बीएसईएस बिहार बोर्ड 12 वीं परीक्षा 2021 के नतीजे 26 मार्च 2021 को दोपहर बाद तीन बजे जारी किए जाएंगे. परीक्षा के नतीजे बीएसईएस की अधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी किए जाएंगे. परीक्षार्थी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट के अलावा NEWS 18 पर भी अपने परीक्षा परिणाम देख सकते हैं. पिछले वर्ष भी 12वीं परीक्षा के नतीजे 24 मार्च को जारी किए गए थे.इस बार 12वीं की परीक्षा में करीब 13.84 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था. परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 के बीच किया गया था. कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के तहत किया गया था. परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया था. वहीं परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई थी.12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को 33 फीसदी नंबर लाना अनिवार्य है. इससे कम नंबर पाने विद्यार्थी असफल घोषित किए जाएंगे. अगर कोई भी विद्यार्थी एक से दो विषय में पास नहीं होता है, तो उसे इस वर्ष पास होने के लिए बोर्ड की ओरे से कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा.-बोर्ड की अधिकारिक Biharboardonline.bihar.gov.in या biharboard.online पर जाएं.-वेबसाइट पर दिए गए 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.-अब अपना रोल नंबर सबमिट करें.-आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.यह भी पढ़ें -1- गूगल पर https://hindi.news18.com/ टाइप करें.2- वेबसाइट खुलेगी.3- करियर सेक्शन पर क्लिक करें.4- बिहार बोर्ड से जुड़ी किसी भी खबर पर क्लिक करें. उसमें दिए इस फ्रेम में मांगी गई डिटेल भर कर, रजिस्टर पर क्लिक करें.5- रजिस्टर करने के बाद, लिखा आएगा- thanks for registering with us, we will keep you updated about the results. (हमारे साथ पंजीकरण करने के लिए धन्यवाद, हम आपको परिणामों के बारे में अपडेट रखेंगे.)6- रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र बिना रिजस्टर किए ही डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकेंगे.बिहार बोर्ड से बारहवीं की परीक्षाएं देने वाले छात्र डायरेक्ट नीचे दिए आइफ्रेम के जरिए भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं.