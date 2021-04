Board Exams 2021: बिहार बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, जानें अन्य राज्यों में कब हैं बोर्ड परीक्षाएं

Board exam date sheet 2021

बिहार बोर्ड ने सबसे पहले 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन किया और बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे भी अप्रैल 2021 के पहले हफ्ते में जारी कर दिए. अभी बहुत से राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी हैं, लेकिन कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के कारण कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव भी किया गया है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पंजाब बोर्ड ने परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है और नई तिथि भी जारी कर दी.एक नजर में जानिए देश के अन्य राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं कब से शुरू हो रही हैं.त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) की वजह से टाली गई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Madhyamik Shiksha Board) की ओर कराई जाने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 (UP Board Exam 2021) का आयोजन 8 मई से कराने जाने की संभावना है. यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले 24 अप्रैल 2021 से शुरू होनी थी. अब अनुमान है कि पंचायत चुनावों (UP Gram Panchayat Chunav 2021) में देरी के कारण परीक्षाएं लगभग दो हफ़्ते आगे बढ़ाई जा सकती हैं. इसके मुताबिक मई 2021 के पहले हफ्ते यानी 4 या 5 तारीख से शुरू होने की संभावना है. पुरानी डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का रिजल्ट 10 जून 2021 के आसपास अपेक्षित था. अब देरी के बाद 15 या 17 जून 2021 तक जारी किया जा सकता है.सीबीएसई की ओर से कक्षा 10, 12 की परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी. 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 14 जून को समाप्त होंगी. वहीं 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 7 जून 2021 तक चलेंगी.कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण मध्य प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है. जारी शेड्यूल के अनुसार मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल 2021 से और 12वीं की परीक्षा 1 मई 2021 से शुरू होनी है. मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से हो सकती है. कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं में करीब 33 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है. राज्य में बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है.मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 13 अप्रैल से और 11वीं परीक्षाएं 14 अप्रैल से शुरू होनी हैं, लेकिन राज्य में 15 अप्रैल तक कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं. साथ ही कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षा कराने के संबंध में विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराई जा सकती हैं. वहीं राज्य में ग्रेजुएशन प्रथम-द्वितीय वर्ष और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराने का निर्णय लिया गया है.राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आठवीं कक्षा की परीक्षा छह मई से शुरू होगी. जबकि इसका समापन 25 मई को होगा. परीक्षा दोपहर की पाली में दो बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. छात्र परीक्षा की डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.-कक्षा 9वीं की परीक्षा 26 अप्रैल 2021 और कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी. 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं दो पालियों में कराई जाएंगी.पहली पाली सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे तक कक्षा 9वीं की परीक्षाएं होगी. वहीं दूसरी पाली में 12.30 बजे से 3.45 बजे तक कक्षा 11वीं की परीक्षाएं होंगी. 11वीं की परीक्षाएं सुबह की पाली में होगीअंग्रेजी - 6 मई, 2021हिंदी - 11 मई, 2021गणित - 15 मई, 2021विज्ञान - 19 मई, 2021सामाजिक विज्ञान - 22 मई, 2021तीसरी भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंदी, पंजाबी, संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्र) - 25 मई, 2021ऑटोमोटिव समेत अन्य विषयों की परीक्षा - 27 मई 2021http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/timetable2021.pdfमहाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 29 अप्रैल से और 12वीं की 23 अप्रैल से शुरू होंगी. हाई स्कूल की परीक्षाएं 20 मई और इंटरमीडिएट की 21 मई को संपन्न होंगी. दोनों परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी. छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे. यदि कक्षाओं में कमी है, तो पास के स्कूलों या जूनियर कॉलेजों में व्यवस्था की जाएगी.राज्य सरकार ने अभी तक 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की प्रस्तावित राज्य बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल में किसी भी बदलाव पर फैसला नहीं किया है. महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य ने ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है और कोविड की स्थिति से प्रभावित राज्य बोर्ड के छात्रों को विकल्प दिए गए हैं, ताकि वे मेन और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में भी उपस्थित हो सके.हिमाचल प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल 2021 से शुरू होंगी. कोरोना (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट (Student General Promotion) करने का निर्देश दिया गया है. आदेश के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा. 10वीं और 12वीं को छोड़ बाकी क्लास के बच्चे होंगे प्रमोट.झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएंगी. यह परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी. कक्षा 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 अप्रैल से 27 अप्रैल आयोजित की जाएंगी. स्टूडेंट द्वारा व्यावहारिक परीक्षाओं में प्राप्त अंक 30 अप्रैल तक डीओई कार्यालय में जमा किया जाएगा.हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षाएं 22 अप्रैल से और 12वीं की 20 अप्रैल से शुरू होंगी. 10वीं की परीक्षा सामाजिक विज्ञान और 12वीं की हिंदी के पेपर के साथ शुरू होगी. परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी. बोर्ड ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल होंगे. 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल 05 से 10 अप्रैल के बीच होंगे. छात्र डेट शीट देने के लिए बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in पर विजिट कर सकते हैं.बोर्ड की ओर से जारी डेट शीट के अनुसार परीक्षा दूसरी पाली यानी दोपहर 12:30 बजे से 03:00 बजे तक होगी. 12वीं की परीक्षा 17 मई को रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल जैसे विषयों के पेपर के साथ संपन्न होगी. जबकि 10वीं की परीक्षा 12 मई को पंजाबी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबलिंग जैसे विषयों के पेपर के साथ खत्म होगी.