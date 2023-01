Board Exams 2023: बोर्ड परीक्षा के दौरान रात में कितने बजे तक पढ़ाई करें? इस तरह सेट करें शेड्यूल

नई दिल्ली (Board Exams 2023, Study Tips). स्कूल लाइफ में एक कहावत बहुत प्रचलित होती है- Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. लेकिन अब ज्यादातर बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं (Late Night Study). उनका शेड्यूल उसी हिसाब से सेट रहता है.

कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि किस समय पढ़ी हुई चीजें ज्यादा देर तक माइंड में स्टोर रहेंगी. वैसे तो सुबह याद की हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं लेकिन अगर आप रात में पढ़ाई करना पसंद करते हैं तो आपको खुद के लिए उसे तैयार करना होगा (How to study). जानिए रात में कितनी देर तक और कैसे पढ़ाई करें.

रात में कितने बजे तक पढ़ाई करें?

बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए रात में ज्यादा से ज्यादा 11 से 11.30 बजे तक पढ़ाई करें. इस समय तक सब कुछ वाइंड अप करने की कोशिश करें. ऐसा न करने पर आपको सुबह उठने में परेशानी हो सकती है और फिर अगले दिन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा. इससे ज्यादा देर तक पढ़ाई करने से कई बार चीजें माइंड में स्टोर नहीं होती हैं और कंफ्यूजन बढ़ जाता है.

रात में कैसे पढ़ाई करें?

1- रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले से प्लान बना लें कि विषयों की पढ़ाई करनी है. रात में हल्के या आसान विषयों की पढ़ाई करें.

2- रात में ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई करें, जहां आपको नींद न आए और रोशनी की भी समुचित व्यवस्था हो.

3- रात में कभी भी लेटकर पढ़ाई न करें. इससे आपको आलस आएगा और आखिरकार आप किताबें बंद कर सो ही जाएंगे.

4- अगर आपको रात में पढ़ाई करते समय झपकी आने लगे तो थोड़ी देर घर के अंदर ही कहीं टहल लें या पानी पी लें. नींद भगाने के लिए चाय-कॉफी का सहारा न लें.

5- अगर आप रात में पढ़ाई करना पसंद करते हैं तो खाना जल्दी यानी 7 बजे तक खाने की कोशिश करें. डिनर के बाद थोड़ी देर वॉक कर लें या अपनी पसंद का म्यूजिक सुन लें.

Tags: Board Exams 2023, Cbse board, Study, UP Board Exam