Bihar Board Class 12 Result: बोर्ड की वेबसाइट हो जाए क्रैश तो परेशान न हों, News18Hindi पर चेक करें रिजल्ट

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (Bihar School Examination Board) 12वीं परीक्षा के नतीजे 26 मार्च 2021 यानि आज दोपहर बाद 3 बजे जारी किए जाएंगे. नतीजे बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट http://onlinebseb.in और biharboardonline.bihar.gov.in पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी परीक्षा जारी करेंगे. बोर्ड के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 12वीं परीक्षा के लिए 13.84 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था. उन्हें परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार था.बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12वीं का रिजल्ट चेक करने में दिक्कत आ रही हो तो छात्र परेशान न हों, वह अपना रिजल्ट hindi.news18.com पर आराम से चेक कर सकते हैं.1- गूगल पर https://hindi.news18.com/ टाइप करें.2- वेबसाइट खुलेगी.3- साइट के करियर सेक्शन पर क्लिक करें.4- बिहार बोर्ड से जुड़ी किसी भी खबर पर क्लिक करें. उसमें दिए फ्रेम में मांगी गई डिटेल भर कर खुद को रजिस्टर पर क्लिक करें.5- रजिस्टर करने के बाद, लिखा आएगा- thanks for registering with us, we will keep you updated about the results. (हमारे साथ पंजीकरण करने के लिए धन्यवाद, हम आपको परिणामों के बारे में अपडेट रखेंगे.)6- रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र बिना रिजस्टर किए ही डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकेंगे.