English Learning: कुछ ही दिनों में बोलने लगेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी, इन वाक्यों से मिलेगी मदद

नई दिल्ली (English Learning, English Idioms, Learn English). हिंदी की तरह ही अंग्रेजी में भी मुहावरे होते हैं. इन्हें Idioms कहा जाता है. किसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करने से उसकी शैली और प्रेजेंटेशन में बदलाव आ जाता है. अगर आप अंग्रेजी भाषा में Beginner हैं तो आपको कुछ ऐसे मुहावरे पता होने चाहिए, जिनका रोज़मर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल किया जा सकता है.

किसी वाक्य के बीच में मुहावरे (English Idioms) का प्रयोग करके उसे बेहतर बनाया जा सकता है. इससे सामने वाले को बात समझाना आसान रहता है और बातचीत के दौरान आप दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन भी जमा सकते हैं. जानिए अंग्रेजी भाषा (English Language) के कुछ ऐसे मुहावरे, जिनका इस्तेमाल रोज़ाना किया जा सकता है.

1- I saw through his trick.

मैं उसकी चालाकी समझ गया था.

2- My advice fell flat on him.

मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं पड़ा.

3- Life is not a bed of roses.

ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है. (ज़िंदगी आसान नहीं है.)

4- Now we’re quits.

अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है या किसी चीज़ पर एक साथ Agree करना

5- I am not on talking terms with him.

मेरी उससे बाचतीच नहीं होती है.

6- He heaved a sigh of relief.

उसकी जान में जान आई.

7- We had a heart to heart talk.

हमने दिल खोलकर बातें कीं.

8- This is the talk of the time.

हर जगह बस इसी बात की चर्चा है.

9- She is reduced to a skeleton.

वो सूख कर कांटा हो गई है.

10- I am always at your disposal.

मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूं.

ये भी पढ़ें:

अंग्रेजी बोलने में आएगा फुल कॉन्फिडेंस, आज ही रट लें ये सेंटेंस

बहुत आसान है अंग्रेजी में बात करना, इन Sentences से करें शुरुआत

Tags: Career, English Learning, Idioms, Language