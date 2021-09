Bihar OFSS Merit List 2021: BSEB आज आधिकारिक वेबसाइट पर इंटर की तीसरी मेरिट लिस्‍ट जारी करेगा. इसके साथ ही कटऑफ भी जारी होगी. छात्र इसे ofssbihar.in पर चेक कर सकते हैं.

बिहार स्‍कूल एग्‍जामिनेशन बोर्ड, बीएसईबी आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंटर एडमिशन के लिये तीसरी मेरिट लिस्‍ट (Bihar OFSS Merit List 2021 ) जारी करने वाला है. इस मेरिट लिस्‍ट के आधार पर 11वीं कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा. हालांकि BSEB की तरफ से मेरिट लिस्‍ट जारी करने का समय नहीं बताया गया है. जो उम्‍मीदवार मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, वो OFSS की वेबसाइट ofssbihar.in पर चेक कर सकते हैं.

11वीं में एडमिशन के लिये जिन छात्रों ने आवेदन किए थे, उसके आधार पर ही तीसरी मेरिट लिस्‍ट तैयार की गई है. मेरिट लिस्‍ट जारी होने के बाद तीसरे चरण की एडमिशन प्रक्र‍िया शुरू हो जाएगी.

Bihar OFSS Merit List 2021: ऐसे चेक करें मेरिट लिस्‍ट

1. आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.in पर जाएं.

2. वहां दिये गए लिंक ‘Intermediate 2021 cut off (Third selection)’ पर क्‍ल‍िक करें

3. अपना विषयों और जिले का चुनाव करें.

4. ऐसा करने के बाद, स्‍क्रीन पर मेरिट लिस्‍ट (Bihar OFSS Merit List for Third round of admissions) आ जाएगा.

मेरिट लिस्‍ट देखने या समझने में यदि छात्र को कोई समस्‍या आती है तो वह बीएसईबी BSEB के अधिकारिकयों से 2230009 पर संपर्क कर सकते हैं.

