Class 12th home science model paper: बिहार बोर्ड में लाने हैं अच्छे नंबर तो यहां देखें होम साइंस मॉडल पेपर

नई दिल्ली. Class 12th home science model paper: बिहार बोर्ड में 12वीं के स्टूडेंट इस समय अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं. ऐसे में उन्हें एक बार मॉडल पेपर अवश्य देख लेना चाहिए. आज की सिरीज में हम होम साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं.

1. गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है ?

उत्तर⇒ गृह विज्ञान विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई व शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं.

2. गृह विज्ञान का महत्त्व बताइए.

उत्तर⇒ गृह विज्ञान का महत्त्व इस प्रकार है

(i) गृह संबंधी कार्यों की समुचित जानकारी प्राप्त होती है.

(ii) बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है.

(iii) सिलाई, गृह विज्ञान, गृह वाटिका आदि की जानकारी प्राप्त होती है.

3. गृह-प्रबंध से आप क्या समझते हैं?

उत्तर⇒ गृह-प्रबंध-साधारण शब्दों में प्रबंध एक साधन है. हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करें जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके. परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन नियंत्रण एवं मूल्यांकन ही गृह प्रबंध है.

4. पीयूष ग्रंथि (Pituitary Gland)

उत्तर⇒ पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है. इससे पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उत्तेजित करता है. इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं. पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन्स का बहुत अधिक या कम हो जाना.

5.मासिक धर्म (Menstruation)

उत्तर⇒ मासिक धर्म लड़कियों/ स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं. 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है. यह अंडा डिंबवाही नली द्वारा गर्भाशय में पहुँचता है. यदि इस डिम्ब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलिन न हो तो स्राव बन जाता है, जो योनि से निष्कासित हो जाता है, इसी स्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं. यह महीने में एक बार होता है.

ये भी पढ़ें –

KVS Vacancy 2022: केंद्रीय विद्यालय में इन पदों पर नौकरी की है भरमार, जल्द करें आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी

Teacher Vacancy 2022: सरकारी शिक्षक के पदों पर नौकरी की है भरमार, कल से आवेदन शुरू, मिलेगी अच्छी सैलरी

6.डिप्थीरिया रोग (Diphtheria disease)

उत्तर⇒ डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है जो कोरीने बैक्टीरियम डिफ्थीरिए ।(Coryne Bacterium Diptherae) नामक जीवाणु के कारण होता है. यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं.

7.पोलियो (ओ पी वी) (Polio (OPV))

उत्तर⇒ सबीन (Sabin) द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्वभर में प्रयोग किया जाता है. ओपीवी की एक खुराक में 10 से 106 तक माध्यिका अणु होते हैं. यह दवा तीन प्रकार से तरल रूप में पिलाई जाती है. पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है, दूसरी तथा तीसरी खुराक प्रति 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है.

8. स्थायी दांत (Permanant teeth)

उत्तर⇒ बालक में अस्थायी 20 दांत निकलने के बाद स्थायी दांत निकलता है. जब ये अस्थायी दांत टूटते हैं तो उनकी जगह स्थायी दांत निकलते हैं. ये दांत छ: वर्ष से निकलना प्रारंभ होते हैं. स्थायी दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलने जारी रहते हैं.

9.टेटनस रोग क्या है? (What is disease of Tetanus ?)

उत्तर⇒ यह रोग अधिकतर जंग लगे धातु के टुकड़ों पर गिरकर चोट लगने के कारण होता है. धूल, मिट्टी के साथ भी टेटनस के जीवाणु चिपक जाते हैं. यदि रोगी को तत्काल टेटनस का इंजेक्शन न लगाया जाय तो यह रोग हो जाता है. इस रोग के जीवाणु मांसपेशियों को अधिक प्रभावित करते हैं.

10.पर्यावरण (Environment)

उत्तर⇒ वायुमंडल, जलमंडल, प्राणिमंडल में अवस्थित क्रमशः भूमि, वायु, जल और इन पर आश्रित समस्त प्राणियों के लिए एक वातावरण तैयार होता है. इसी वातावरण के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहते हैं।

Tags: Bihar board, Board exam, Bseb, BSEB EXAM