Career In Photography: तस्वीरें खींचने के शौक को बना लें करियर, मिलेंगे बेशुमार फायदे

नई दिल्ली (Career In Photography). कम उम्र से ही हाथ में फोन आ जाने की वजह से फोटोग्राफी (Photography) में रुचि हो जाना स्वाभाविक है. अब फोटोग्राफी के अपने शौक को जुनून और करियर (Career Options After 12th) के तौर पर स्थापित करने के कई मौके मौजूद हैं. इसमें आपको घूमने के लिए भी खूब मौके मिलते हैं. 12वीं के बाद (Career Options After 12th) अगर आप तस्वीरें खींचने के अपने पैशन को ही अपना करियर (Career In Photography) बनाना चाहते हैं तो जानिए इसका स्कोप.

तस्वीरों से बताएं खबर

हर मीडिया हाउस के अपने फोटो जर्नलिस्ट (Photo Journalist) होते हैं. आप चाहें तो वहां के एंप्लॉई बनकर उनकी खबरों के हिसाब से तस्वीरें खींच सकते हैं या फ्रीलांसर के तौर पर भी जुड़ सकते हैं.

समारोहों को बनाएं यादगार

आज-कल मार्केट में इवेंट फोटोग्राफर (Event Photographer) की भी काफी धूम है. ये फोटोग्राफर बर्थडे, शादी, फैशन शो व अन्य समारोहों को अपने हुनर और खूबसूरत तस्वीरों से शानदार और यादगार बना देते हैं.

सामने लाएं जंगली दुनिया का हाल

वन्यजीव फोटोग्राफर यानी वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर (Wildlife Photographer) जानवरों और पशु-पक्षियों की तस्वीरें क्लिक करते हैं. कई वेबसाइट्स और चैनल अपने यहां मुख्य तौर पर यही कवरेज दिखाते हैं.

फैशन का है ये जलवा

फैशन फोटोग्राफर्स (Fashion Photographer) मॉडल्स और फैशन शो की कवरेज करने के लिए जाने जाते हैं. इन्हें इवेंट्स का हिस्सा बनना होता है और कुछ फोटोग्राफर्स अपने स्टूडियो से भी काम करते हैं.

फोटोग्राफी में करियर (Career In Photography) बनाने के लिए आपको अपने एरिया ऑफ इंट्रेस्ट को समझना होगा. फिर उसी के हिसाब से कोर्स करके आप 30-50 हजार से लेकर लाखों रुपये तक कमा सकते हैं. इसमें अच्छी ग्रोथ होती है और शोहरत भी खूब हासिल होती है. देश-विदेश में ऐसे कई कॉलेज हैं, जहां स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफी में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स (Diploma Course) करवाए जाते हैं.