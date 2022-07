CBSE 10th 12th Compartment Exam 2022: लास्ट डेट के बाद भी कंपार्टमेंट के लिए यहां कर सकते हैं आवेदन, जाने कैसे

नई दिल्ली. CBSE 10th 12th Compartment Exam 2022: सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी किया गया है. इस रिजल्ट में 10वीं और 12वीं के हजारों स्टूडेंट को कंपार्टमेंट में रखा गया था. कंपार्टमेंट के लिए आवेदन 30 जुलाई 2022 तक मांगे गए थे. लास्ट डेट बीत जाने के बाद भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं. ऐसे स्टूडेंट के लिए आवेदन करने का एक और है. उसकी पूरी डिटेल यहां दी जा रही है.

बता दें कि सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 टर्म 2 पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी. सीबीएसई 10वीं 12वीं के लिए लिए ये परीक्षाएं 23 अगस्त 2022 से शुरू होंगी. इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जल्द ही जारी किए जाएंगे.

CBSE 10th 12th Compartment Exam 2022: लेट फीस के साथ होगा आवेदन

सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 के लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की लास्ट डेट 30 जुलाई 2022 थी. अब 1 अगस्त तक आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को 2300 रुपये का भुगतान करना होगा. इसमें 300 रूपये कंपार्टमेंट परीक्षा आवेदन शुल्क का और 2000 रूपये लेट फीस के रूप में लिया जाता है. सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर और स्कूल कोड की आवश्यकता होगी.

CBSE 10th 12th Compartment Exam 2022: आवेदन करने के स्टेप

सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें.

यहां Online submission of forms by Private Students of Classes X & XII, 2022 for Compartment Examination के लिंक पर क्लिक करें.

अह एक नया पेज ओपन होगा.

यहां सीबीएसई कम्पार्टमेंट परीक्षा फॉर्म 2022 जमा करें.

फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लें.

ये भी पढ़ें-

12वीं हैं पास, तो BTSC में इन पदों पर मिलेगी नौकरी, इस दिन से आवेदन शुरू

10 वाक्‍य जो आपको 7 दिन में सिखा सकते हैं अंग्रेजी बोलना

Tags: Cbse, Education news, Exam news