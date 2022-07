CBSEResult: 10वीं 12वीं के छात्रों ने की रिजल्ट की डेट जारी करने की मांग, पढ़ें ट्वीट्स

CBSE 10th 12th Result 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के छात्र परिणाम की घोषणा पर विभिन्न अटकलों के बीच सीबीएसई कक्षा 10, 12वीं परिणाम तिथि 2022 पर आधिकारिक पुष्टि की मांग कर रहे हैं. छात्रों ने अपनी बात ट्विटर पर #CBSEResult के साथ रखी और सीबीएसई से आधिकारिक तारीख स्पष्ट करने और परिणाम घोषित करने का आग्रह किया.

अपडेट के अनुसार, सीबीएसई ने पुष्टि की है कि कक्षा 10 के परिणाम 2022 आज घोषित नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा, कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि सीबीएसई 10वीं, 12वीं का परिणाम 2022 15 जुलाई तक घोषित किया जाएगा. सीबीएसई परिणाम 2022 जल्द ही cbseresults.nic.in पर घोषित किया जाएगा. इस बात पर कई छात्रों ने चिंता और तनाव को राहत देते हुए मीम्स और चुटकुले भी साझा किए.

लगभग 35 लाख छात्र सीबीएसई 10वीं, 12 वीं के परिणाम 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ नई लॉन्च की गई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई है.

यहां पढ़ें ट्वीट्स-

Students asking whether #CBSEResult will be declared today or not. CBSE be like: pic.twitter.com/jNCkEqT4G8

Cbse we are going to announce soon meanwhile students:- #CBSEResult pic.twitter.com/xjDfE3ELVv

#BestofEitherTermSubjectWise Media houses – cbse to declare results likely on 4 july,10 july, 15 july etc etc.

#CBSEResult should clarify date for the results, no official clarification from CBSE is creating tension & confusion among students.

Also, #BestofEitherTermSubjectWise

Should be considered by the board, it will be beneficial for lakhs students & also CBSE. A relief is must.

— Himanshu Borah (@UrHimanshuBorah) July 4, 2022