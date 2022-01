CBSE  10वीं, 12वीं टर्म 1 2021 रिजल्ट घोषित? अधिकारियों का जवाब- नहीं, फेक ट्वीट्स वायरल

सीबीएसई 10वीं, 12वीं टर्म 1 परिणाम 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अभी तक कक्षा 10, 12वीं की पहली कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए हैं. सीबीएसई टर्म 1 के परिणाम की घोषणा पर फर्जी ट्वीट वायरल हो रहा है. इस बीच, प्रवक्ता रमा शर्मा ने ‘करियर 360’ से पुष्टि की है कि टर्म 1 के परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं. क्या इस सप्ताह 10वीं, 12वीं टर्म 1 के परिणाम घोषित किए जाएंगे, इस सवाल पर अधिकारी ने कहा “सूचित करेंगे”.

रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in, cbseresults.nic.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे. बोर्ड की वेबसाइटों के अलावा, 10वीं, 12वीं के परिणामों की जांच करने के अन्य आधिकारिक तरीकों में डिजिलॉकर ऐप और वेबसाइट- digilocker.gov.in शामिल हैं. पिछले साल की तरह, परिणाम उमंग ऐप और एसएमएस के माध्यम से भी चेक कर सकेंगे.

सीबीएसई कक्षा 10, 12वीं कक्षा 1 परिणाम 2022: स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें

-आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in, cbseresults.nic.in पर जाएं.

-सीबीएसई कक्षा 10, 12वीं टर्म 1 परिणाम 2021 पर क्लिक करें.

-लॉग इन पेज पर निर्देशित किया जाएगा.

-रोल नंबर जैसे आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें.

-लॉगिन के बाद, सीबीएसई 10वीं, 12वीं का परिणाम 2021 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

-परिणाम डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट रखें.

बोर्ड टर्म 1 के परिणाम पास, फेल या अनिवार्य रिपीट के रूप में घोषित नहीं करेगा. अंतिम परिणाम टर्म 2 परीक्षा के बाद प्रकाशित किया जाएगा. इस बीच, बोर्ड द्वारा टर्म 2 बोर्ड परीक्षाओं के लिए जल्द ही डेट शीट जारी करने की भी उम्मीद है. ये परीक्षाएं मार्च-अप्रैल, 2022 के लिए निर्धारित हैं. डेटशीट cbseacademic.nic.in पर जारी की जाएगी. टर्म 1 बोर्ड परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न थे, टर्म 2 परीक्षा में लघु और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्नों पर होगी.

सीबीएसई कक्षा 10, 12 के परिणामों के विवरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in, cbseresults.nic.in पर जाएं.

यहां पढ़ें फेक ट्वीट-

CBSE results term 1 declared Check out the video for authenticity and Full information about results

In digilocker it says cbse 10th and 12th results are available @cbseindia29 @AllCBSENews #CBSEResult #CBSE #cbseforstudents pic.twitter.com/qZZ95ScMGW

— Subedita Prusty (@prusty_subedita) January 26, 2022