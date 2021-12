CBSE 9th and 11th Registration 2021-22: सीबीएसई 9वीं, 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 दिसम्बर से, बोर्ड ने दी ये जरुरी सूचना

CBSE 9th and 11th Registration 2021-22: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन (CBSE 9th and 11th Registration 2021-22) प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी. रजिस्ट्रेशन लिंक सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर एक्टिवेट किए जाएंगे. सीबीएसई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन (CBSE 9th and 11th Registration 2021-22) प्रक्रिया 15 से 30 दिसंबर तक चलेगी.

गौरतलब है कि सीबीएसई, इंटर और हाईस्कूल परीक्षा के लिए 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर देता है. जिसके चलते 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है. जिससे बोर्ड यह अंदाजा लगाता है कि अगले वर्ष कितने छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा देंगे.

CBSE 9th and 11th Registration 2021-22: बोर्ड ने दिए निर्देश

सीबीएसई ने 9वीं, 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख जारी करने के साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की जानकारी त्रुटि रहित भारी जाए. साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान भरी गई जानकारी में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा. ऐसे में छात्रों को ध्यान से अपनी सभी जानकारी भरनी होगी.

