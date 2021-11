CBSE Board Exam 2022: परीक्षा को बचे हैं कुछ ही दिन, ऐसे करें फाइनल तैयारी

नई दिल्ली (CBSE, CBSE Board Exam 2022, CBSE Board Term 1 Exam). सीबीएसई बोर्ड की टर्म 1 परीक्षाएं (CBSE Board Term 1 Exam) 17 नवंबर 2021 से शुरू हो जाएंगी. कल से कक्षा 10वीं की माइनर विषयों की परीक्षा का आयोजन होगा. इसके बाद 30 नवंबर 2021 से कक्षा 10वीं के मेजर विषयों की परीक्षा शुरू हो जाएगी (CBSE Board Class 10th Exam). कुछ छात्र अभी भी फाइनल रिवीजन करने में लगे हुए हैं. अगर आप भी इन दिनों सीबीएसई बोर्ड की टर्म 1 परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं (CBSE Board Exam Preparation Tips).

सीबीएसई बोर्ड की टर्म 1 परीक्षाओं (CBSE Board Term 1 Exam) को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं. ऐसे में अब आपकी तैयारी बिल्कुल फाइनल लेवल वाली होनी चाहिए. इन परीक्षाओं में बेहतर मार्क्स स्कोर करने के लिए एक खास रणनीति बनाने की जरूरत है. इससे आप 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे (How To Get Good Marks In Board Exam 2022).

ऐसे करें परीक्षा का फाइनल रिवीजन

सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board Exam 2022) 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षाओं के फाइनल रिवीजन में कुछ खास बातों का ख्याल रखें. इनसे आप परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर सकेंगे.

– छोटे नोट्स और फ्लो चार्ट बनाएं. ये रिवीजन के लिए परीक्षा के दिन बहुत काम आते हैं. छात्र चाहें तो कुछ महत्वपूर्ण विषयों के लिए मेमोरी मैप भी तैयार कर सकते हैं.

– आखिरी कुछ दिनों में पढ़ाई और रिवीजन करने के लिए NCERT की पुस्तकों का रेफरेंस लें. ये पुस्तकें स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करती हैं, जिनसे तैयारी में काफी मदद मिलती है.

– परीक्षा से ठीक पहले कोई नया विषय पढ़ना शुरू न करें. इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. छात्रों के लिए बेहतर है कि वे पहले पढ़े गए चैप्टर को ही रिवाइज करें, जिससे उन्हें तैयारी में कोई दिक्कत न हो.

– परीक्षा वाले दिन तक हर दिन सीबीएसई के सैंपल पेपर्स का अभ्यास करें. सीबीएसई परीक्षा पैटर्न वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए बदल दिया गया है. इसलिए छात्रों को सैंपल पेपर के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट चेक करने चाहिए.

