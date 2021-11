CBSE Board Exam 2022: गणित विषय भी लगेगा बहुत आसान, ऐसे करें अपनी तैयारी

नई दिल्ली (CBSE, CBSE Board Exam 2022, CBSE Math Exam). सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 की माइनर विषयों की परीक्षा शुरू हो चुकी है (CBSE Board Term 1 Exam). मेजर विषयों की परीक्षा भी 30 नवंबर 2021 से शुरू हो जाएगी. ऐसे में छात्रों का तनाव में होना बहुत आम बात है, खासतौर पर मैथ्स विषय को लेकर चिंतित होना काफी स्वाभाविक है (CBSE Math Exam). अगर आप 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जानिए मैथ विषय को कैसे आसान बनाया जा सकता है (CBSE Board 10th Maths Exam).

सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा को अपनी दुरुस्त तैयारी के साथ काफी आसान बनाया जा सकता है (CBSE Board Exam Preparation Tips). इसमें भी बात मैथ विषय की हो तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे कई स्टडी टिप्स हैं, जिनको परीक्षा के दौरान ध्यान में रखकर आप इस कठिन विषय में भी बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं (How To Score Good Marks In Maths).

समझें विषय का एग्जाम पैटर्न

किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है. इससे उस एग्जाम के असली स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलेगी. इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न से एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार का भी पता चलता है (CBSE Board Exam Pattern).

एग्जाम से पहले तैयार करें खाका

एग्जामिनेशन पैटर्न समझने के बाद फाइनल एग्जाम के लिए एक खास स्ट्रैटेजी तैयार करें. इस बात को समझें कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और किसमें कैसे स्कोर किया जा सकता है. सभी सवालों को सही ढंग से और समय से हल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट (Time Management) करना जरूरी है. टाइम डिवीजन के अनुसार परीक्षा अटेम्प्ट करने पर लास्ट में 20 मिनट बचाने की कोशिश करें. इसमें आप पूरे पेपर को रिवाइज कर लें.

पहले 15 मिनट का उठाएं फायदा

CBSE की तरफ से परीक्षा लिखने से पहले दिए जाने वाले 15 मिनट का समय एग्जाम के लिए उचित रणनीति तैयार करने में इस्तेमाल करें (15 Minutes Reading Time). इन 15 मिनटों में सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनको तीन वर्गों- ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट, में डिवाइड कर लें. इससे परीक्षा लिखने के लिए एक रफ प्लान मिल जाएगा.

मुश्किल सवालों से न घबराएं

प्रश्न पत्र पढ़ते समय जब कोई सवाल आपको मुश्किल लगे तो बिलकुल भी घबराएं नहीं. घबराहट की वजह से आप बाकी के सवालों को भी सही तरीके से हल नहीं कर पाएंगे. पहले ईजी सवाल हल करें. जब आप कुछ प्रश्नों के सही हल निकाल लेंगे तो आपमें आत्मविश्वास आएगा और आप मुश्किल लगने वाले प्रश्नों को भी आसानी से हल कर लेंगे.

